A Coruña celebra el Día del Libro con una gala lírica gratuita en el Ágora

La Banda Municipal de Música de A Coruña ofrecerá este jueves, 23 de abril, una gala lírica y literaria con motivo del Día del Libro en la ciudad.

El concierto tendrá lugar en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora a partir de las 20:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La actuación forma parte del Ciclo de Primavera y contará con la colaboración del alumnado de canto del Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

El programa estará centrado en zarzuelas y operetas, géneros estrechamente vinculados con la literatura, en una propuesta pensada para unir música y lectura en una misma experiencia cultural.

El concierto estará dirigido por Juan Miguel Romero Llopis, mientras que el aula de canto estará coordinada por Aida Cruz y Nuria Lorenzo. Desde el Ayuntamiento destacan que esta iniciativa refuerza la oferta cultural de la ciudad con propuestas abiertas a toda la ciudadanía.

La gala se enmarca dentro de la programación municipal por el Día del Libro, que incluye otras actividades a lo largo del día. Entre ellas destaca el coloquio Un libro, una historia, que se celebrará a las 19.30 horas en la Biblioteca Municipal de Estudios Locales, donde se reflexionará sobre la lectura como un derecho humano.

Además, el programa contempla sueltas de libros en el entorno de las bibliotecas municipales y acciones en redes sociales, con el objetivo de fomentar la lectura y acercar la cultura a todos los públicos.