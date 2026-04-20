El Teatro Jofre de Ferrol renovará su iluminación exterior con un sistema más eficiente

Recreación del aspecto que presentará tras la obra. Concello de Ferrol.

El Teatro Jofre contará próximamente con una nueva iluminación en su fachada tras la aprobación del proyecto por parte de la Xunta de Goberno local. La actuación busca modernizar el sistema actual, mejorar la eficiencia energética y dotar al edificio de mayor versatilidad visual.

La intervención permitirá sustituir el alumbrado ornamental existente, que presenta limitaciones tanto en consumo como en posibilidades técnicas.

El nuevo sistema estará diseñado para ofrecer una iluminación más eficiente y adaptable, reduciendo costes y el impacto ambiental.

Adaptarla a diferentes eventos

Entre las mejoras previstas destaca la instalación de luminarias LED con tecnología RGBW, que permitirán modificar tanto el color como la intensidad de la luz.

Este avance facilitará adaptar la fachada a diferentes eventos y conmemoraciones, aportando dinamismo al edificio. Además, el proyecto contempla ampliar la superficie iluminada para cubrir toda la longitud y altura de la fachada, respetando su arquitectura.

El presupuesto de la actuación asciende a algo más de 20.000 euros, asumidos por la Diputación de A Coruña, y el plazo de ejecución estimado es de dos meses.