Una librería de A Coruña organiza una feria de libros con taras y grandes descuentos

Este sábado 11 de abril, Galgo Azul Espazo Cultural, ubicado en el Agra do Orzán, organiza una feria de libros especial. Esta librería pondrá a la venta libros "tarados" con pequeños defectos, ejemplares descatalogados o restos de stock a precios con grandes descuentos.

Estos libros, recuerda Galgo Azul, "mantienen intacto su contenido literario y pedagógico" por lo que esta primera edición de la feria busca poner en valor una mirada alternativa al consumo cultural, dando cabida a las imperfecciones y fomentando un consumo responsable.

La iniciativa está organizada con las editoriales Coco Books, Cumio, Ekaré, Juventud, Libre Albedrío, Thule, Triqueta y Zorro Rojo. La feria tendrá un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas con entrada libre y gratuita. Los libros tendrán distintos precios indicados con pegatinas que siguen un sistema de colores y con descuentos de hasta el 40% sobre su precio original.