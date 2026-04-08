El festival RESIS 2026 sitúa a A Coruña como la capital de la música contemporánea

El festival internacional de música contemporánea, RESIS 2026, llega a su IX edición con la presencia de artistas internacionales y prestigiosos grupos. En total, habrá nueve conciertos, con doce obras en estreno absoluto, del 23 de abril al 30 de mayo en diferentes espacios de la ciudad, a lo que se suman dos conciertos en Santiago de Compostela y una programación expandida que llegará al Círculo de Bellas Artes en Madrid y a la Real Academia de España en Roma.

La edición de este año rinde homenaje al compositor estadounidense Morton Feldman (1926-1987) en el centenario de su nacimiento. Hablamos de una de las figuras clave de la música del siglo XX, asociado a la escuela experimental de Nueva York, de la que también formó parte John Cage.

La afinidad de su figura con el espíritu de RESIS es notoria, ya que basó buena parte de su obra en buscar la inspiración y el encuentro con otros pintores y escritores de su época. En este sentido, 'Rothko Chapel' fue una de sus obras mayores, y será la protagonista del concierto inaugural, que se celebrará el viernes 23 de abril en el Teatro Rosalía de Castro.

La figura homenajeada será también la protagonista del concierto de clausura, el sábado 30 de mayo, en el plató virtual de la Ciudad de las TIC. Allí se estrenará, por encargo del festival, la obra 'Entre Feldman', compuesta por Niño de Elche y Héctor Cavallaro. Se trata de un proyecto realizado en las residencias artísticas del Gaiás de la Ciudad de la Cultura. El propio Niño de Elche, Arxis Ensemble y la soprano Margarita Rodríguez, bajo la dirección de Armando Merino y con una videocreación a cargo de Lois Patiño, serán los protagonistas de esta espectacular jornada de cierre. Es una propuesta altamente ambiciosa que promete hacer historia en el festival, una hibridación total entre performance, música electrónica y de cámara y cine de vanguardia.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, presentó esta mañana en María Pita la programación completa del festival. "Es un honor ver que una apuesta tan ambiciosa y diferencial está dando sus frutos y consolidándose con actuaciones únicas en nuestra ciudad", señaló el edil. Además, en el acto de presentación también participaron Hugo Gómez-Chao, director artístico del festival, Natividad González, responsable de Cultura de la Diputación, María Barreiro Lázare, secretaria territorial de la Xunta, y Juan Antonio Cuéllar, gerente de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

La mayoría de los conciertos y actividades serán gratuitos, reservándose en ataquilla.com o de manera presencial en el quiosco de la Plaza de Ourense. Solo hay tres excepciones: el concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia, el 15 de mayo en el Palacio de la Ópera, que será de pago (las entradas también disponibles en ataquilla.com); el de la Real Filharmonía, el 30 de abril en el Auditorio de Galicia, que se pueden conseguir en el enlace proporcionado; y el concierto de la Banda Municipal, cuya entrada es libre hasta completar aforo.

Conciertos en espacios emblemáticos

Otro de los puntos fuertes de esta edición será el estreno absoluto de 'Undersongs', nueva obra de Chaya Czernowin, una de las compositoras más relevantes del momento, que será interpretada por Sigma Project. Se trata de un encargo de RESIS en coproducción con certámenes europeos tan prestigiosos como el Festival de Otoño de Varsovia (Polonia) y 'weit! neue musik weingarten' (Alemania), y con el patrocinio de Siemens.

La Real Filharmonía de Galicia, dirigida por Josep Planells; la Banda Municipal de A Coruña, bajo la dirección de Juan Miguel Romero Llopis; y la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Josep Planells, Luna Celemín y Christian Camino, completan la programación de conciertos, que tendrá como escenarios espacios emblemáticos como la Domus, el Teatro Colón, el Palacio de la Ópera y el Museo de Bellas Artes (A Coruña), y el Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela).

Instalaciones y proyectos educativos

La instalación sonora 'TO HO BOC GE a/v', de Juan Lesta y Marco Maril, es otro de los encargos del festival, muy vinculada a la memoria sonora y al paisaje natural e industrial de la ciudad, con la antigua bocina de niebla de la Torre de Hércules como elemento central.

En esta edición de RESIS, además, se desarrollarán de nuevo sus dos proyectos educativos. 'Proxección Sonora', que busca fomentar la participación de personas con diversidad funcional en la creación musical y artística en colaboración con asociaciones locales como ASPRONAGA y FAXPG, incluirá este año la instalación 'AQUA MATRIX', sobre el recorrido del agua en A Coruña.

Y, por cuarto año consecutivo, se celebrará RESIS.LAB, un taller de creación y experimentación para jóvenes compositores y compositoras que, en esta ocasión, contará como tutor con el Premio Nacional de Música José Manuel López López. Los participantes seleccionados estrenarán nuevas composiciones en el Auditorio de Galicia junto a la Real Filharmonía el 8 de mayo, bajo la dirección de Armando Merino.

Programación expandida

Paralelamente a la programación oficial de RESIS 2026, el festival se expande este año con los conciertos de Niño de Elche y Arxis Ensemble, el 6 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en conmemoración del centenario de su edificio. Por su parte, Noè Rodrigo y Margarita Rodríguez estarán ese mismo mes en la Real Academia de España en Roma.

Además, RESIS se suma al 50 aniversario de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda con una acción performativa de la artista Ana Gesto en el Aquarium Finisterrae el 23 de mayo. Masterclasses, talleres, clases y ensayos abiertos, conversatorios y encuentros profesionales completan un extenso programa de actividades paralelas.