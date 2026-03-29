El Castro de Elviña de A Coruña tendrá un centro didáctico y de apoyo arqueológico

El Ayuntamiento de A Coruña iniciará en las próximas semanas las obras de construcción de un centro didáctico y de apoyo a las excavaciones arqueológicas en el Castro de Elviña, tras adjudicar el proyecto a la empresa Citanias por un importe de 314.398,34 euros.

Esta actuación forma parte de la remodelación integral del entorno del castro, con el objetivo de reforzar tanto las actividades profesionales como las didácticas que se desarrollan en este enclave histórico.

El proyecto incluye también la instalación de un cierre perimetral que contribuya a la protección del yacimiento.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó la importancia de preservar y difundir el patrimonio de la ciudad: "Debemos cuidar y dar a conocer las joyas culturales e históricas que tenemos.

El Castro de Elviña nos habla con gran claridad de cómo era este territorio antes de la existencia de A Coruña", subrayó.

El futuro centro contará con un punto de información para visitantes, así como con espacios destinados a la realización de actividades interpretativas y divulgativas sobre la historia del asentamiento y los trabajos de excavación y reconstrucción histórica llevados a cabo en el lugar.

El Castro de Elviña, considerado uno de los testimonios más valiosos de la historia antigua de la ciudad, estuvo habitado entre los siglos III a.C. y IV d.C.

El yacimiento ocupa más de cuatro hectáreas y conserva tramos de muralla que alcanzan hasta cinco metros de altura.

Además, el enclave ha sido declarado Bien de Interés Cultural, al tratarse de uno de los asentamientos más relevantes del norte de Galicia.