A Coruña recibe una réplica del primer gran mapa del mundo en el que ya aparece la ciudad

La Real Orden de Caballeros de María Pita recibe una réplica única de la Carta Universal de Juan de la Cosa, el primer gran mapa en el que ya figura la ciudad herculina a comienzos del siglo XVI

A Coruña contará con una réplica de la histórica Carta Universal de Juan de la Cosa, el primer gran mapa en el que ya figura la ciudad herculina a comienzos del siglo XVI, gracias a la Real Orden de Caballeros de María Pita. El maestre de la entidad, José Vázquez Forno, recibió el ejemplar de manos del presidente de la Asociación de la Carta, Juan Lago-Novás y Búa, en un acto celebrado en el Museo Naval de Madrid, donde se conserva el original.

La copia del documento, realizado en el siglo XVI y considerado una pieza cartográfica única, será exhibida próximamente en A Coruña y quedará accesible a toda la ciudadanía. Desde la Real Orden subrayan que la llegada de este mapa permite reforzar la difusión de la historia de la ciudad y de su papel estratégico en la época de los grandes descubrimientos.

En el acto de entrega, que tuvo lugar en el Museo Naval, participaron también el vicepresidente de la asociación, Gregorio Bueno, representantes del propio museo y miembros de la Real Orden. Entre los asistentes figuraban el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general de ejército Amador Enseñat y Berea, el Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, y el comendador de la Real Orden en Madrid, Juan Antonio Caínzos.

“Gracias por haber pensado en nuestra Real Orden como digna depositaria de este ejemplar”, señaló Vázquez Forno durante su intervención, en la que agradeció a la asociación su “sensibilidad y labor” para preservar y divulgar la importancia del mapa. Recordó, además, que A Coruña ya aparece reflejada en la carta de 1500, “reafirmando el protagonismo de nuestro puerto en aquella apasionante etapa”, y reivindicó que el propósito de la Real Orden es “honrar la memoria y difundir la cultura”.

Por su parte, Juan Lago‑Novás y Búa incidió en que la entrega se realiza en reconocimiento a la labor constante de la Real Orden por mantener viva y presente la historia de A Coruña. El vicepresidente de la asociación destacó la relevancia de este documento gráfico único, que recoge por primera vez el continente americano y resume el mundo conocido tras los viajes de exploración del siglo XV.

La primera gran representación del continente americano

La carta, obra del marino y cartógrafo Juan de la Cosa, se considera la primera gran representación del continente americano y combina las nuevas tierras descubiertas con una detallada visión del Viejo Mundo al estilo de los portulanos medievales. El original, desaparecido durante años y recuperado en el siglo XIX en un anticuario de París, se conserva en el Museo Naval de Madrid y solo se ha reproducido en un número muy limitado de copias, cada una de ellas distinta por su proceso manual.

Estas reproducciones se han entregado de manera excepcional a casas reales, jefes de Estado, universidades de referencia e instituciones internacionales, entre ellas Naciones Unidas, y ahora una de ellas tendrá como destino A Coruña. La Real Orden de Caballeros de María Pita ve en este ejemplar un nuevo motivo para seguir proyectando la memoria marítima y el carácter histórico de la ciudad.