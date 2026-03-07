El autor palestino Basim Al-Khandaqji, elegido Escritor Galego Universal de 2026

La Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) ha acordado reconocer como Escritor Galego Universal en 2026 al escritor palestino Basim Mohammad Saleh Adeeb Al-Khandaqji, quien fue liberado por Israel en el último acuerdo de intercambio de prisioneros.

Así lo ha acordado en su asamblea general de socios celebrada en Santiago de Compostela este sábado, en la que también se ha acordado que la poeta y periodista Eva Veiga sea la Escritora na súa Terra-Letra E, por lo que recibirá un homenaje este año en su 32ª edición. Tendrá lugar el mes de junio en Pontedeume.

De tal forma, los escritores gallegos reconocen al autor palestino "como muestra de admiración y profundo respeto por su persona y por el trabajo desarrollado en la defensa de la literatura y la dignidad nacional de Palestina".

Nacido en 1983, es licenciado en Sociología, con un máster en Estudios Israelíes por la Universidad Al-Quds (Abu Dis). Su novela Una máscara del color del cielo, galardonada con el Premio Booker Internacional de Novela Árabe en 2024, cuenta la historia de un joven palestino que malvive en un campo de refugiados de Ramala.

Pere Gimferrer, Bernardo Atxaga, Elena Poniatowska o Lídia Jorge son algunos de los nombres que han sido reconocidos como Escritor Galego Universal durante los últimos años.

Por su parte, Eva Veiga (Pontedeume, 1961), como el Premio da Crítica de poesía gallega 2016 por Soño e vértice o el Fiz Vergara Vilariño de 2013 por A distancia do tambor, además de contar con obras de ensayo y participar trabajos colectivos. Protagonizó como actriz el film A cicatriz branca (2012), de Margarita Ledo.

Entre otros acuerdos de la asamblea de la AELG se ha aprobado una nueva edición del Encontro Galeusca, así como continuar con actividades como los paseos literarios o los talleres de la Escola de Escritoras e Escritores da AELG, según explica Europa Press.