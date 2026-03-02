Anna Sui, en A Coruña: "La nostalgia por los 90 es la de una época de conexión más íntima"

En los años 90, la música que sonaba era la de grupos como Nirvana o The Smashing Pumpkins y en las pasarelas, en 1991 Anna Sui deslumbraba con su primer show que sentaría las bases para las siguientes décadas de una carrera iniciada en los 80. La diseñadora estuvo este lunes en A Coruña como protagonista de una nueva MOP Talk en el espacio de la Fundación MOP en el muelle de Batería, donde conversó con la editora Ileen Gallagher, adentrándose en las influencias que la convirtieron en una diseñadora de referencia en la década de 1990.

Ambas recordaron con nostalgia esta época, previa a Internet y las redes sociales y donde "tenías que estar presente".

"Lo que conocías era por a quién veías en la calle, en un restaurante, una fiesta o la prensa, pero sobre todo por el boca oreja", destacó la diseñadora. Algo que tanto ella como Gallagher ven como aspiracional para la generación actual, con nombres de artistas como Olivia Rodrigo o Dua Lipa, que "cuando ve esas imágenes le parecen muy reales".

"Tenías que estar allí, era algo que no se podía replicar", añadió la editora.

"Ahora mucho de lo que se hace es con influencers, porque pagas a alguien para promocionarlo. Todos los niños se sienten atraídos por las cámaras de aquella época, que eran las únicas que había. Hay una nostalgia por esa época más real, más genuina y de conexión más íntima con la forma en la que vistes o cómo es tu estilo", continuó Sui.

En los 90, la diseñadora comenzaba en el mundo de la moda al más alto nivel y Madonna fue una de las primeras en llevar uno de sus vestidos de estilo "baby doll". La diseñadora contó en A Coruña cómo una vez que fue a ver shows a París se encontraron con la cantante, quien la sorprendió llevando una de sus prendas. "En su habitación del hotel Ritz había bolsas de ropa de cada diseñador de París. Tenía celos porque ella tenía lo que cualquiera querría y me sorprendió llevando uno de mis vestidos. Eso me dio confianza en mi misma. Me dije que quizás podía hacer algo".

Aquel era un momento en el que, después de la ropa más formal y con hombreras de los años 80, los vestidos comenzaban a cortarse y combinarse con botas de combate. También era la época de las supermodelos y Linda Evangelista, Naomi Campbell y Cristy Turlington fueron clave en su salto para convertirse en una diseñadora de renombre.

"Mi amistad con Steven Meisel me ayudó a conocerlas", contó en la charla, en la que confesó que había fotos de las tres con sus vestidos baby doll por todas partes y que eso "marcó el camino para mi estilo". Fueron ellas quienes le ayudaron a conseguir más modelos para sus desfiles, así como personal de peluquería y maquillaje. "Al volver de París me preguntaba cómo competir con lo que vi allí. Ellas me ayudaron y el resto fue historia".

Fuentes de inspiración

Sui, que se encontraba "en el lugar justo en el momento justo" explicó algunas de sus referencias a la hora de crear.

La música es una de ellas. Sui desgranó durante la charla cómo el grunge, el glam o el punk le sirvieron de fuente de inspiración con nombres como Kurt Cobain, Dave Navarro o The Smashing Pumpkins y de otras épocas como The Rolling Stone y más concretamente la modelo Anita Pallenberg quienes "no seguían las normas".

Courtney Love fue una de las figuras claves, con sus vestidos "rotos" que fueron un aliciente para la confianza de la diseñadora. "Había un cambio en la moda, en la música, en el cine... Había bandas de música alternativa y lo mismo pasaba en el cine. Las modelos salían con músicos o nuevas estrellas de Hollywood y quedábamos todos juntos o venían a mi backstage", recordó la diseñadora, que declaró que desde niña "mi sueño era diseñar para estrellas del rock". Un sueño que se cumplió con Mick Jagger, su primer cliente masculino.

Iggy Pop y, al otro lado del charco, los Sex Pistols también se encuentran entre sus inspiraciones, que dieron lugar a una colección inspirada en la "condición nihilista del punk para la que usé el plateado en piezas de cuero".

"Siempre sentí que me había perdido los años 60 y mi primera colección estaba inspirada en otras décadas. Pero de repente pasaban muchas cosas en la música o en el estilo en las calles. La gente compraba en mercadillos de ropa de segunda mano y pensé: 'Es el momento perfecto para una colección inspirada en ello'". Así fue como nació una de sus grandes obras, una colección de prendas de estética grunge.

Como el mejor ejemplo de este cambio de estilo, Sui señaló a Naomi Campbell quien "siempre iba vestida de Chanel o Versace de pies a cabeza y de repente me pidió ir al mercadillo para mezclar los vestidos con sus jeans".

También le inspiró el cine. Elizabeth Taylor fue para ella un referente desde la infancia, cuando por Halloween decidió disfrazarse de la actriz a raíz de la película Butterfield 8 y de quien tomó inspiración para sus vestidos slip o de noche. Décadas más tarde, Sui tuvo la oportunidad de presenciar el rodaje de Marie Antoinette de Sofia Coppola al tiempo que descubrió un museo sobre Barbarroja en Turquía, lo que le sirvió de base para una colección pirata. En otra ocasión, los saris tradicionales indios fueron su fuente de inspiración a la hora de diseñar.

Otro recurso para Sui estaba en los ya mencionados mercadillos y las tiendas de segunda mano que todavía frecuenta. "Ver cosas del pasado hechas a mano. Saber que alguien lo creó. Eso es lo más bonito", afirmó, indicando que esto lo lleva a la hora de crear: "Es algo que intento simular; que un humano lo ha tocado y lo ha hecho con cariño".

Ahora, sus propias sobrinas son quienes llevan los diseños Sui de aquella época. "Es genial verlos en una nueva generación", reconoció.

Y precisamente a esas nuevas generaciones, también presentes entre el público, se dirigió la diseñadora con un consejo: "El mundo de la moda es muy competitivo ahora y la competencia es global. Tienes que ser muy claro con cuál es tu concepto, qué tipos de prendas quieres diseñar y seguir aprendiendo y tener la mente abierta. No todo el mundo tiene que ser Calvin Klein".

En el evento estuvo presente la presidenta de la Fundación, Marta Ortega, y otras 200 personas que agotaron rápidamente la reserva de entradas el pasado martes. Tras la conversación, la diseñadora firmó ejemplares de su obra The Nineties x Anna Sui editado por Gallagher.