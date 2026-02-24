Agotadas las entradas gratuitas para la MOP Talk con Anna Sui en A Coruña

El próximo 2 de marzo las MOP Talks regresan a A Coruña. En esta ocasión, la invitada será Anna Sui, una diseñadora de moda de referencia en Nueva York reconocida por sus colecciones inspiradas en el espíritu hippie y el grunge y sus vestidos baby-doll que marcaron los años 90. Las entradas, todas ellas gratuitas, se pudieron reservar desde las 11:00 horas de este martes en la web de la Fundación de Marta Ortega, pero media hora después todas las disponibles ya se encuentran agotadas. Las personas interesadas todavía pueden anotarse en una lista de espera.

Con un aforo limitado de 200 personas la charla comenzará a las 19:00 horas y tendrá una duración de unas dos horas.

Sui conversará con Ileen Gallagher en el espacio situado en el muelle de Batería —y que acoge hasta marzo la exposición Wonderland de Annie Leibovitz—, donde la diseñadora también firmará un centenar de ejemplares de su libro The Nineties x Anna Sui editado por Gallagher. La obra se podía adquirir al hacer la reserva de la entrada para la charla por un precio de 65 euros.

La estadounidense se estrenó en pasarela en 1991 y a lo largo de estas décadas se ha labrado una carrera que abarca el prêt-à-porter y accesorios, cosmética y fragancias. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el CFDA Perry Ellis Award for New Fashion Talent (1992) y el CFDA Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award (2009).

Además del libro que firmará en A Coruña, Sui también ha publicado Anna Sui, de Andrew Bolton (2010) y The World of Anna Sui, de Tim Blanks (2017). Asimismo, su trabajo inspiró la exposición homónima de este último libro que pasó por ciudades como Londres, Tokio, Nueva York, Shanghái, Fort Lauderdale, Charlotte o Phoenix.