El CIFP Imaxe e Son estrena 'Culpables de ser' en el Fórum Metropolitano de A Coruña

El alumnado del CIFP Imaxe e Son presentará este 26 de febrero en el Fórum Metropolitano de A Coruña el musical 'Culpables de ser', una propuesta escénica inspirada en el universo literario de 'Circe' de Begoña Caamaño.

La obra nace como homenaje a la autora gallega y a su mirada feminista y humanista, revisitando la mitología clásica desde el punto de vista de las mujeres silenciadas por la historia.

El proyecto final de ciclo recupera figuras como Pandora, Eco, Medusa, Dafne o Circe para cuestionar los relatos oficiales y devolverles la voz.

La estructura gira en torno a Temis, diosa de la justicia, que escucha sus historias en un espacio simbólico de memoria y reparación, resignificando mitos y reconstruyendo su significado desde una perspectiva contemporánea.

Uno de los elementos más destacados es que el libreto es completamente original y ha sido escrito por el propio alumnado del centro, que además asume las tareas artísticas y técnicas de la puesta en escena.

Las canciones no son composiciones inéditas, sino adaptaciones en gallego de temas ya existentes, integradas en el universo narrativo del espectáculo para reforzar su propuesta feminista.

La cita tiene también una carga simbólica para la comunidad educativa. El centro lleva dos años sin disponer de teatro propio, lo que ha obligado al alumnado de producción, realización, sonido e iluminación a trabajar sin un espacio escénico estable. La representación en el Fórum Metropolitano será la única función que podrá verse sobre un escenario, tras meses de ensayos marcados por la adaptación constante y el esfuerzo colectivo.

Pese a las dificultades, 'Culpables de ser' sale adelante como muestra de compromiso y creatividad. El estreno será el 26 de febrero a las 11.30 horas, tras un ensayo general previsto para el día 25 a las 18.00 horas, con la organización a cargo del CIFP Imaxe e Son y el agradecimiento expreso a la dirección del Fórum Metropolitano por su colaboración.