El personal de Lecer convoca una cacerolada para exigir soluciones al Concello de A Coruña

El personal del programa municipal Lecer, que denuncia impagos por parte de la empresa concesionaria, Serviplus, desde hace meses, ha anunciado que el próximo jueves llevará a cabo una cacerolada en la plaza de María Pita. Será minutos antes de la celebración del pleno municipal y con esta protesta exigen una vez más que el Concello de A Coruña les ofrezca una solución a su situación laboral.

Los trabajadores explican que convocan esta protesta para que los miembros de la corporación "nos teñan moi presentes nos oídos e na mente e así falen de nós en dito pleno e poidan expor os avances das negociacións con datas e datos".

Este jueves por la tarde, el personal de Lecer mantuvo una reunión con el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, y la directora del IMCE, Laura Seoane. En el encuentro, el Concello explicó que el consistorio "está reteniendo los pagos a la empresa para garantizar que ese dinero llegue a quien tiene que llegar, que es a los trabajadores". Para que esto suceda, Serviplus debe firmar la autorización del pago de la deuda. "De no ser así, nos veríamos abocados a la vía judicial, mucho más lenta, para poder abonar esa deuda", añaden las fuentes municipales.

Los trabajadores salieron descontentos de la reunión. Denuncian que los fijos discontinuos llevan sin cobrar desde noviembre. En el caso de los autónomos, los impagos ascienden a todo el 2025, y el personal de los campamentos de Navidad también trabajó en diciembre sin cobrar.

"Nos debemos tanto aos usuarios que estivemos aceptando o indecible", declaraba ayer su portavoz, Bea Álvarez.

La solución propuesta por Cultura pasa por una empresa "puente" que acepte el contrato, una vez liberado por la concesionaria. En la reunión se presentó una candidata, pero la compañía tiene pendiente calcular sus propias cuentas. Desde el Concello aseguran estar en contacto con más candidatas, aunque todo depende de la colaboración de Serviplus.

"Si la compañía acepta, podría reanudarse la prestación en cuestión de días", aclaraban ayer.