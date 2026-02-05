El personal del programa Lecer de A Coruña exige una solución a los impagos: "Estamos a expensas dunha empresa que non fai nada"

El personal del programa municipal Lecer mantuvo en la tarde de este jueves una reunión con el Concello de A Coruña para abordar los impagos que están sufriendo por parte de la empresa concesionaria, Serviplus. Al término del encuentro, en el que estuvieron presentes el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, y la directora del IMCE, Laura Seoane, las trabajadoras se muestran decepcionadas. "Desvían a responsabilidade a Serviplus. Estamos a expensas dunha empresa que non fai nada", lamenta Bea Álvarez, su portavoz.

Álvarez, empleada de estos programas municipales desde hace casi dos décadas, explica que los trabajadores fijos discontinuos como ella llevan sin cobrar desde noviembre. En el caso de los autónomos, los impagos ascienden a todo el 2025, y el personal de los campamentos de Navidad también trabajó en diciembre sin cobrar.

"Nos debemos tanto aos usuarios que estivemos aceptando o indecible", expresa, criticando además que no han tenido contacto por parte de la empresa, ni a raíz de sus protestas, la última de ellas con una clase en abierto en María Pita.

Fuentes municipales explican que el consistorio "está reteniendo los pagos a la empresa para garantizar que se dinero llegue a quien tiene que llegar, que es a los trabajadores". Sin embargo, para que esto suceda, Serviplus debe firmar la autorización del pago de la deuda. "De no ser así, nos veríamos abocados a la vía judicial, mucho más lenta, para poder abonar esa deuda", añaden las mismas fuentes.

Parte de la solución propuesta por Cultura pasa por una empresa "puente" que acepte el contrato, una vez liberado por la concesionaria. En la reunión se presentó una candidata, pero la compañía tiene pendiente calcular sus propias cuentas. Desde el Concello aseguran estar en contacto con más candidatas, aunque todo depende de la colaboración de Serviplus.

"Si la compañía acepta, podría reanudarse la prestación en cuestión de días", aclaran.

Diferencias con las escuelas deportivas

Su caso es similar al que sufrió el personal de las escuelas deportivas municipales, que también protagonizó varias movilizaciones y negociaciones después de estar sin percibir varias nóminas en los últimos meses del año pasado por parte de la misma concesionaria, Serviplus.

En esta ocasión, el conflicto se resolvió con la liquidación del contrato por parte del Concello, asumiendo la gestión a través del EMVSA. Este mes, los trabajadores han vuelto a cobrar.

En el caso de Lecer, esta no parece ser una vía para la solución. En la reunión celebrada esta tarde se explicó que su contrato depende del IMCE y no directamente del Concello, por lo que no se puede intervenir de la misma manera.

Con la empresa, los problemas vienen de antes. La situación de las escuelas deportivas fue un "aviso" para los trabajadores de Lecer, aunque Álvarez apunta a problemas con los pagos desde el 2024. "O Concello seguiu renovando sen supervisar as facturas. Acumularonse cantidades cercanas aos 90.000 euros", denuncia.

El Concello incide en que "estamos trabajando para garantizar a la plantilla el trabajo futuro y el cobro de las deudas tanto de empleados como de autónomos. Lo hacemos con todos los instrumentos jurídicos en nuestra mano y, por supuesto, reteniendo los pagos a la empresa porque por esa vía no estaría garantizado el abono a los empleados. Pero como Administración tenemos que seguir unos pasos jurídicos tasados", subrayando su apoyo y dedicación a los trabajadores.

"Son compromisos no aire. Non podemos depender dunha empresa desaparecida. Estamos en vilo, esperando unha resposta", mantiene la trabajadora.