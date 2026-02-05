La Biblioteca Fórum Metropolitano de A Coruña acoge la charla "El cielo de Rosalía"

La Biblioteca Fórum Metropolitano, en A Coruña, acogerá el lunes 9 de febrero, a las 19:00 horas, la charla divulgativa "El cielo de Rosalía", una propuesta cultural que une literatura y ciencia a través de la figura de Rosalía de Castro.

Durante la sesión, se repasará la presencia de elementos astronómicos en la obra poética y narrativa de Rosalía, utilizando sus textos como punto de partida para hablar de la orientación con las estrellas y los planetas, así como de la radiación que permite conocer mejor el Universo y de la contaminación luminosa.

La charla está organizada por la AVV Oza, A Gaiteira y Os Castros, y cuenta con la colaboración de la Biblioteca del Fórum Metropolitano y de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, que aportará el enfoque científico a la actividad.

El acceso será libre hasta completar la capacidad del recinto, en una cita pensada para acercar el conocimiento astronómico al público general desde una perspectiva literaria y divulgativa.