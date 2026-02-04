Ferrol lleva a Madrid la obra de Ricardo Segura Torrella con la exposición 'Nada es frágil...'

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, inauguró este miércoles, 4 de febrero, por la tarde la exposición 'Nada es frágil…', que ya está abierta al público en la sala Álvaro Cunqueiro de la Casa de Galicia en Madrid.

La muestra es una retrospectiva de la obra de Ricardo Segura Torrella, comisariada por Helena Segura Torrella, quien también participó en el acto junto a Luis E. Ramos, director de la Casa de Galicia.

"Hoy abrimos en Madrid las puertas de una exposición que no es solo un espacio de encuentro con la pintura, sino también un acto de justicia con la memoria de uno de los grandes artistas que dio nuestra ciudad, Ferrol", manifestó el alcalde.

Durante el acto, el regidor ensalzó la figura del artista, que dejó una profunda huella en el ámbito cultural ferrolano, gallego y nacional "que va mucho más allá del lienzo", como así lo corrobora esta muestra-homenaje cuando se cumplen 25 años de su fallecimiento en 2025. "Esta exposición que llega hoy a Madrid pretende ser mucho más que un recuerdo: es un diálogo abierto con el legado de Segura Torrella y con su forma de entender la pintura y la vida", señaló Rey Varela.

Tras registrar cifras récord de visitantes en Ferrol, la muestra aspira a repetir el éxito de público en la capital de España, donde estará a disposición de los visitantes hasta el 27 de febrero.