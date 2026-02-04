A Coruña y la RAG presentan el libro 'Las Rimas populares de Galicia de Manuel Murguía'

La Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña acogió este miércoles, 4 de febrero, la presentación del libro 'Las Rimas populares de Galicia de Manuel Murguía', de Diego Rodríguez González. La publicación de este estudio, en el que el Concello colabora con la Real Academia Gallega, coincide con el cabodano del célebre escritor.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, participó en este acto junto al autor del libro y el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo. "Uno de los compromisos culturales de nuestra alcaldesa, Inés Rey, es poner en valor el trabajo de los grandes autores y autoras gallegos, colaborando con instituciones como la RAG, con el fin de que la ciudadanía pueda acceder a su legado", señaló Castro.

Murguía no consiguió publicar en vida 'Las Rimas populares de Galicia'. Algunas fueron anunciadas en los primeros anuncios, otras cuando se preparó la edición de 1895, y aún otras después, ya que hay constancia de que Murguía siguió trabajando en ellas. La redacción de la obra avanzó sin ningún tipo de trabajo de campo; se limitó a pedir y recoger lo que le enviaban y a tratar de situarlo en el contexto de la vasta bibliografía a la que tenía acceso. El conjunto de los materiales que conformaron los sucesivos intentos de edición llegó a un estado avanzado, posiblemente estuviesen dispuestos para entrar en imprenta.

Hoy, una vez más, 'Las Rimas populares de Galicia' son otro libro: se recogen parcialmente en la edición de Lois Carré, en la transcripción lusitanizante de Florencio Vaamonde, en las pocas páginas "definitivas" que conservamos de Murguía tanto en la Real Academia Gallega como en la Fundación Barrié.

A pesar de todos los avatares que pudo sufrir, este legado, cuestionado en múltiples ocasiones, pero indudablemente auténtico, es esencial para profundizar en el estudio de la poesía popular de Galicia, e incluso para reconsiderar los esquemas aceptados del romancero hispánico; es una pieza más, modesta sin duda, para replantear los esquemas dominantes sobre la tradición y la cultura popular en el continente europeo.