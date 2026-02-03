A Coruña celebra esta semana unas jornadas para repensar el patrimonio marítimo

El Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas de A Coruña acogerá esta semana las jornadas 'Memoria entre mareas. Una nueva mirada a los patrimonios marítimos de la provincia de A Coruña'. Se trata de una iniciativa que forma parte de las Aulas Científicas 'A luz da ciencia' impulsadas por la Diputación de A Coruña.

De esta manera, los días 6 y 7 de febrero, especialistas de reconocido prestigio debatirán sobre distintos aspectos de los patrimonios marítimos de la provincia, tanto materiales como inmateriales.

Durante estas dos jornadas, el patrimonio del mar será abordado como espacio de trabajo, memoria colectiva, identidad, arquitectura, paisaje cultural y fuente de creación; una visión plural, inclusiva y actualizada del patrimonio costero gallego, con especial atención al ámbito laboral y a la perspectiva de género.

Este martes, en la presentación del evento, el diputado de Patrimonio, Xosé Penas, destacó que las Aulas Científicas de la Diputación "van a permitir ampliar la mirada sobre el patrimonio marítimo de la provincia desde una perspectiva plural y contemporánea, incorporando dimensiones materiales e inmateriales que forman parte de nuestra identidad colectiva".

También subrayó la importancia de "dar visibilidad a la arquitectura, a la tradición oral, al trabajo en el mar y especialmente a las aportaciones de las mujeres, tradicionalmente olvidadas o invisibilizadas en los relatos" sobre este ámbito. Para lograrlo, puso en valor la participación "de un elenco de especialistas de primer nivel, procedentes de distintos ámbitos del conocimiento, que aportan una visión rigurosa y actualizada".

En este sentido, el responsable de proyectos de Trivium, Leo González, señaló que "estas jornadas manejan dos ideas clave: la interdisciplinariedad y el concepto plural de patrimonios". Destacó también que esta nueva edición de las Aulas Científicas incorporará visiones "frecuentemente olvidadas", como el patrimonio sonoro, además de profundizar "en el cuidado y la recuperación de la arquitectura o en la incorporación del paisaje patrimonial en el audiovisual gallego", sin olvidar el patrimonio subacuático ni la reivindicación del patrimonio del trabajo desde una perspectiva de género.

Programación:

La inauguración institucional tendrá lugar el viernes 6 de febrero a las 10:00 horas y correrá a cargo de Xosé Penas, diputado de Patrimonio de la Diputación de A Coruña. La sesión de apertura contará con la intervención de Olaia Fontal, directora del Observatorio de Educación Patrimonial en España y catedrática de la Universidad de Valladolid, que ofrecerá la conferencia 'Del patrimonio a los patrimonios: narrar, vincular, transformar'.

Luisa Muñoz, directora de la Cátedra Juana de Vega y profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, analizará el papel de las mujeres en las industrias marítimas gallegas de los siglos XIX y XX, mientras que Sandra Amézaga, coordinadora general de Mulleres Salgadas; Bibiana Martínez, investigadora del grupo Histagra de la USC; y Rogelio Queiruga, marinero y divulgador, reflexionarán sobre igualdad, cuidado del medio y divulgación del trabajo del mar.

El programa incluye también una sesión dedicada al patrimonio subacuático y a la memoria de los naufragios, con la participación de Fernando Patricio Cortizo, historiador naval y presidente de la Asociación Cultural Naufragios Gallegos. La dimensión inmaterial del patrimonio costero estará presente a través de los paisajes sonoros y de la tradición oral, con aportaciones de Xoán-Xil López y Faia Díaz.

La conservación del patrimonio marítimo será abordada desde el compromiso social con la experiencia de María José García y Miguel Martínez Modroño, de la Asociación Cultural Marinera Os Patexeiros de Sada, y con una conversación titulada 'La palabra es un navío', en la que participarán Xosé Iglesias y Anxo Angueira.

La jornada del sábado estará dedicada al patrimonio industrial marítimo, al paisaje litoral y a la reutilización de bienes históricos, con intervenciones de Carmen Fabregat, Óscar Fuertes Dopico, Àlex Aguilar y Uxía Caride. El cierre correrá a cargo de Quico Cadaval, con una intervención en la que la palabra, la memoria y la comunidad servirán de hilo conductor para reivindicar el patrimonio inmaterial del mar como un espacio vivo de identidad colectiva.