'Tecelás da Terra', la iniciativa de Betanzos (A Coruña) galardonada en el Premio Luísa Villalta

La Diputación de A Coruña participó hoy en Betanzos en uno de los actos de presentación de la iniciativa Tecelás da Terra. Semillas con memoria y futuro, una de las iniciativas galardonadas en la séptima edición del Premio Luísa Villalta a proyectos por la igualdad. En el acto intervinieron la diputada de Igualdad, Sol Agra; el teniente de alcalde de Betanzos, Diego Fernández; y Tania Merelas, una de las impulsoras del proyecto.

Tecelás da Terra es una de las ocho propuestas premiadas en este certamen convocado por la Diputación de A Coruña, al que se presentaron 22 solicitudes. La iniciativa recibió una aportación de 12.281,50 euros y fue valorada por el jurado como un proyecto altamente coherente e innovador, con un enfoque ecofeminista claro y fundamentado.

El programa se articula en torno a un proceso comunitario en el que las participantes comparten semillas, saberes y experiencias, promoviendo la recuperación y transmisión de conocimientos tradicionales vinculados a la tierra.

Las semillas funcionan así como punto de partida para el intercambio intergeneracional, el aprendizaje colectivo y la construcción de redes de apoyo mutuo, al tiempo que se integran en una Biblioteca de Semillas Ecofeminista vinculada a la red de bibliotecas públicas de la provincia de A Coruña.

Durante la presentación, Sol Agra destacó que el proyecto "sitúa en el centro la sabiduría de las mujeres como guardianas de conocimientos, cultura y afectos, reconociendo su papel histórico y contemporáneo en la preservación de la biodiversidad y en la transmisión de saberes comunitarios".

Subrayó también que Tecelás da Terra vincula estas prácticas con la red de bibliotecas y centros culturales, haciendo que "las semillas adquieran una dimensión educativa y cultural que trasciende el ámbito físico y funciona como soporte para el aprendizaje ciudadano, la memoria colectiva y la difusión de conocimientos feministas y agroecológicos".

Agra incidió en que la iniciativa "no solo conserva e intercambia semillas, sino que también siembra valores, vínculos y confianza, contribuyendo a la promoción de la igualdad de género y al desarrollo del empoderamiento femenino".

Tecelás da Terra se desarrollará en distintos puntos del territorio provincial, con presencia en las comarcas de Ferrolterra y Ortegal, así como en Betanzos, acercando el programa a mujeres de municipios como Cedeira, Mañón y Betanzos.

A través de encuentros y talleres, el proyecto facilitará el intercambio de semillas, saberes y experiencias, al tiempo que impulsa la creación y consolidación de la biblioteca como un espacio vivo de reflexión y acción colectiva en torno a un modelo alimentario más justo y sostenible.