'Tecelás da Terra', la iniciativa de Betanzos (A Coruña) galardonada en el Premio Luísa Villalta
Se trata de una de las ocho propuestas premiadas en este certamen convocado por la Diputación de A Coruña por la igualdad
La Diputación de A Coruña participó hoy en Betanzos en uno de los actos de presentación de la iniciativa Tecelás da Terra. Semillas con memoria y futuro, una de las iniciativas galardonadas en la séptima edición del Premio Luísa Villalta a proyectos por la igualdad. En el acto intervinieron la diputada de Igualdad, Sol Agra; el teniente de alcalde de Betanzos, Diego Fernández; y Tania Merelas, una de las impulsoras del proyecto.
Tecelás da Terra es una de las ocho propuestas premiadas en este certamen convocado por la Diputación de A Coruña, al que se presentaron 22 solicitudes. La iniciativa recibió una aportación de 12.281,50 euros y fue valorada por el jurado como un proyecto altamente coherente e innovador, con un enfoque ecofeminista claro y fundamentado.
El programa se articula en torno a un proceso comunitario en el que las participantes comparten semillas, saberes y experiencias, promoviendo la recuperación y transmisión de conocimientos tradicionales vinculados a la tierra.
Las semillas funcionan así como punto de partida para el intercambio intergeneracional, el aprendizaje colectivo y la construcción de redes de apoyo mutuo, al tiempo que se integran en una Biblioteca de Semillas Ecofeminista vinculada a la red de bibliotecas públicas de la provincia de A Coruña.
Durante la presentación, Sol Agra destacó que el proyecto "sitúa en el centro la sabiduría de las mujeres como guardianas de conocimientos, cultura y afectos, reconociendo su papel histórico y contemporáneo en la preservación de la biodiversidad y en la transmisión de saberes comunitarios".
Subrayó también que Tecelás da Terra vincula estas prácticas con la red de bibliotecas y centros culturales, haciendo que "las semillas adquieran una dimensión educativa y cultural que trasciende el ámbito físico y funciona como soporte para el aprendizaje ciudadano, la memoria colectiva y la difusión de conocimientos feministas y agroecológicos".
Agra incidió en que la iniciativa "no solo conserva e intercambia semillas, sino que también siembra valores, vínculos y confianza, contribuyendo a la promoción de la igualdad de género y al desarrollo del empoderamiento femenino".
Tecelás da Terra se desarrollará en distintos puntos del territorio provincial, con presencia en las comarcas de Ferrolterra y Ortegal, así como en Betanzos, acercando el programa a mujeres de municipios como Cedeira, Mañón y Betanzos.
A través de encuentros y talleres, el proyecto facilitará el intercambio de semillas, saberes y experiencias, al tiempo que impulsa la creación y consolidación de la biblioteca como un espacio vivo de reflexión y acción colectiva en torno a un modelo alimentario más justo y sostenible.