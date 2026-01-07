Estos son los tres grafitis de Galicia que compiten por ser el mejor mural del mundo de 2025

Estos son los tres grafitis de Galicia que compiten por ser el mejor mural del mundo Cedida

La plataforma internacional de arte urbano Street Art Cities ha dado a conocer los grafitis nominados para alzarse con el título de mejor mural del mundo, un premio que en 2024 ganó un mural pintado en Fene (A Coruña) por el artista Sfhit. Este año, 15 grafitis de España competirán por el galardón, entre ellos tres gallegos. Se trata de Eva Casais, Mon Devane y Delio Rodríguez. Las votaciones están abiertas a través de su página web.

Estos son los tres murales gallegos nominados en la lista de Street Art Cities:

Broullón en Moaña (Pontevedra)

Mural de Eva Casais Street Art Cities

El mural de la artista viguesa Eva Casais se sitúa en Moaña (Pontevedra) y su autora Eva Casais busca dar voz a las protectoras de animales y a la lucha por los derechos de los animales. Es una metáfora para hacer ver que no somos tan distintos, diferentes especies pero igual capacidad de amar y sufrir. El proyecto nació en la protectora de Os Biosbardos y se trasladó a la de O Morrazo y Cadeliños.

En él, se muestran los animales que cuidan allí con el objetivo de llevar color al refugio ya que sus instalaciones son bastante tristes y grises. La artista lo pintó de manera altruista y con materiales donados por pinturas EGA en Vigo.

Después de ser elegido el mejor mural del mundo en el mes de agosto, ahora aspira a ir un paso más lejos y convertirse en el mejor del año 2025.

'Juan el afilador' en Castiñeiro (Ourense)

Mural de Mon Devane Street Art Cities

'Juan el afilador' de Mon Devane es otro de los grafitis nominados, ubicado en la parroquia de Castiñeiro en Ourense, se situó como el mejor mural del mes de julio.

La historia de Juan es una que pertenece a toda una generación de gallegos. Nació en 1935, pasó el tiempo de niño, y después tomó la rueda de afilar al hombro y recorrió La Mancha, cantando La Raspita y hablando Barallete. Tras unos años así, emigró a Suiza y, tras 12 años trabajando en fábricas allí, regresó a España. En Barcelona, ​​fue pionero en la adaptación de un motor de afilado a su Vespa y llevó su negocio a Andorra, Ibiza y la Costa Brava.

Afilador, emigrante e innovador, tocaba el silbato como nadie y cobraba tras afilar, con ingenio y simpatía. En 2020, a los 85 años, venció la COVID-19 con neumonía bilateral y sin haber tomado jamás una pastilla. Su secreto: cortar leña, jugar al billar y mantener la energía.

Este mural es el homenaje de Mon Devane a Juan, a los afiladores y a todos los mayores que emigraron para intentar mejorar la vida de sus familias.

'Festas do Carme' en As Pontes (A Coruña)

as pontes Street Art Cities

En As Pontes de García Rodríguez se encuentra el mural 'Festas do Carme' creado por el vigués Delio Rodríguez. La obra se encuentra en el corazón del municipio y captura el alma de las Fiestas del Carmen, una de sus celebraciones más queridas.

Resulta curioso que un municipio del interior de la comunidad gallega como As Pontes honre a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Sin embargo, esta devoción se remonta siglos atrás, al 16 de julio de 1741, cuando los vecinos organizaron por primera vez festividades en su nombre, sustituyendo las de la Asunción. Casi trescientos años después, ese mismo espíritu de alegría y unidad perdura en color y forma sobre un muro de hormigón.