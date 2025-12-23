La Xunta homenajea a Otero Pedrayo y José Suárez en el Calendario del Libro y la Lectura de 2026

La Xunta de Galicia ha presentado el Calendario del Libro y de la Lectura de Galicia para 2026, una herramienta clave para la dinamización cultural que rendirá homenaje al intelectual Ramón Otero Pedrayo, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento, y al fotógrafo José Suárez, protagonista del Día das Artes Galegas del próximo año.

El director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, dio a conocer el cartel y las principales fechas del almanaque, acompañado por la ilustradora Lidia Cao, autora de la imagen de esta edición. Lorenzo destacó que este calendario "contribuye a la planificación y dinamización cultural, al tiempo que permite difundir figuras singulares y fechas clave de nuestra cultura".

Uno de los ejes centrales de 2026 será el Ano Oteriano, tras la declaración oficial del Parlamento de Galicia. Desde la Xunta se impulsará una amplia programación transversal para poner en valor a esta "figura esencial de las letras, del pensamiento y de la identidad gallega contemporánea", coincidiendo además con el centenario de la publicación de Guía de Galicia, una de sus obras más relevantes.

El calendario recoge 35 efemérides repartidas a lo largo de todos los meses del año, arrancando el 11 de enero con el Día del Usuario de la Biblioteca. Entre las fechas destacadas figuran el Día de la Ilustración (30 de enero), dedicado al humorista gráfico Siro López; el Día das Artes Galegas (1 de abril), centrado en José Suárez; y el Día das Letras Galegas (17 de mayo), que en las bibliotecas girará en torno a la escritora Begoña Caamaño.

La planificación mantiene además las novedades incorporadas en 2025, como el Día del Patrimonio Inmaterial (17 de octubre), el Día de la Corrección de Textos (27 de octubre) y la consolidación del Día de la Música (22 de noviembre).

A lo largo del año se celebrarán también jornadas dedicadas al cómic, la poesía, el teatro, las bibliotecas móviles, la diversidad cultural, la alfabetización, la traducción o la ciencia en gallego, culminando en diciembre con el Día de la Edición, centrado en el aniversario del nacimiento de Ánxel Casal.

La ilustración del calendario corre a cargo de Lidia Cao, muralista e ilustradora compostelana con proyección internacional, que ha participado en festivales de arte urbano en Galicia, el resto de España y otros países europeos, y cuyos trabajos han sido reconocidos en certámenes como los Street Art Cities.