La Diputación de A Coruña apoya la lírica coruñesa con 90.000 euros para la temporada 2025

La Diputación de A Coruña aprobó la concesión de una subvención de 90.000 euros a la Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña para cofinanciar la Temporada Lírica 2025.

El convenio de colaboración fue firmado por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el vicepresidente de Amigos de la Ópera, José María Paz Gago, en un acto al que asistió también el vocal de la entidad José Luis Méndez Romeu.

La programación principal de la temporada incluyó la representación de la ópera "Carmen", de Georges Bizet, una de las obras más emblemáticas del repertorio lírico.

La puesta en escena destacó por su plena vigencia, al abordar cuestiones como la libertad individual, la violencia contra las mujeres y la responsabilidad colectiva frente a las desigualdades e injusticias, convirtiéndose en una propuesta de reflexión social y en un ejemplo del papel de la cultura como herramienta de conciencia crítica y transformación.

La ópera "Carmen" reunió a más de 3.200 personas, llenando el Pazo da Ópera de A Coruña en las dos funciones programadas.

El espectáculo implicó el trabajo coordinado de cerca de 200 profesionales, entre cantantes, músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia, técnicos, maquilladores y modistas, entre otros perfiles.

Además, la Temporada Lírica 2025 se completó con actividades paralelas, entre las que destacó la conferencia "Carmen", a cargo de Irene de Juan, con el objetivo de contextualizar la obra y fomentar la participación y el pensamiento crítico del público.