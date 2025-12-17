El festival de ilusionismo Galicia Magic Fest recorrerá 13 localidades de Galicia

El festival internacional de ilusionismo Galicia Magic Fest presentó hoy en la Cidade da Cultura su novena edición que, con el apoyo del Gobierno gallego, reunirá las actuaciones de seis figuras vinculadas a la élite mundial de la magia y del ilusionismo.

La primera gala será el 20 de diciembre en O Grove y el encuentro recorrerá después otras 12 localidades gallegas hasta el 11 de enero de 2026, combinando escenarios de gran formato con auditorios de pueblos y ciudades de las cuatro provincias.

En el acto, el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, puso en valor el potencial de este tipo de eventos para atraer público familiar y de todos los perfiles a través del lenguaje universal de la magia, además de reconocer la alta calidad de los artistas gallegos dedicados al género en Galicia.

De igual modo, felicitó al impulsor del espectáculo, el mago pontevedrés Pedro Volta, por su trabajo como emprendedor y promotor cultural y por la excelencia de los referentes internacionales que forman la propuesta de esta edición del festival.

Diferentes especialidades para todos los públicos

El Galicia Magic Fest se ha consolidado como una de las citas más esperadas de las fiestas de Navidad y se articula alrededor de una gala que reúne a artistas internacionales mundialmente reconocidos.

Se trata de un formato pensado para todos los públicos, con una propuesta que explora diferentes especialidades de un género milenario, desde las grandes ilusiones hasta la micromagia, pasando por la magia cómica, la manipulación, el mentalismo y otras variantes que contribuyen a ofrecer una experiencia completa y diversa.

La programación de esta novena edición está encabezada por Juliana Chen (Canadá/China), Sang Soon Kim (Corea del Sur), Stuart MacDonald (Estados Unidos), Mirko Callaci (Argentina) y Julius Frack (Alemania), junto a Pedro Volta como anfitrión y alma del festival.

Cuenta también con el sello creativo del ilusionista francés Enzo Wayne, quien participa como asesor artístico y cuyas creaciones estarán presentes en la gala, aportando una colaboración singular que, según se avanzó, permite ver en Galicia ilusiones que dejaron huella en grandes escenarios internacionales.

Primera ganadora del Bordón Dourado

Como novedad, el festival anunció la creación del premio Bordón Dourado, diseñado para reconocer la trayectoria profesional de una leyenda del ilusionismo y reforzar el vínculo del Galicia Magic Fest con la excelencia artística.

El galardón se entregará el 28 de diciembre en el Teatro Colón de A Coruña a la artista invitada de esta novena edición, Juliana Chen, primera mujer en la historia en ganar el Gran Premio FISM en la especialidad de manipulación y referente mundial que inspiró a generaciones de profesionales de la magia.

Fechas

La gira arrancará en el Auditorio Municipal do Grove el 20 de diciembre para continuar al día siguiente en el Auditorio Afundación de Pontevedra y pasar también por el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas de Morrazo (día 23)

Seguirá por Vigo (Teatro Afundación, día 26), A Coruña (Teatro Colón, días 27 y 28), Narón (Pazo da Cultura, día 29) y Viveiro (Teatro Pastor Díaz, día 30).

En enero, el Galicia Magic Fest visitará Verín (Auditorio Municipal, día 2), Lugo (Auditorio Municipal, día 3), Ourense (Auditorio Municipal Gustavo Freire, día 4), Vilalba (Auditorio Municipal Carmen Estévez Eguiagaray, día 6), Vilagarcía de Arousa (Auditorio Municipal, día 9) y dos pases finales en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, que tendrán lugar los días 10 y 11 de enero.

Todas las localidades están ya a la venta en la plataforma digital ataquilla.