La Domus de A Coruña acoge este jueves la gala anual de 'A Coruña Global'

La 4ª edición de 'A Coruña Global' volverá a llenar la Domus de A Coruña de la mano del humorista Xosé A. Touriñán y la poeta Yolanda Castaño. La cita se celebrará este jueves 18 de diciembre a las 20:30 horas en el cine del museo coruñés.

La Gala podrá seguirse también en streaming a través del canal de Youtube del IGADI. Además, las personas que acudan en persona podrán recoger su Mapa de A Coruña Global en gallego, inglés, chino, portugués o castellano.

Este evento se concibe como un espacio mixto entre el espectáculo y la reflexión colectiva, con una participación plural de personas representativas de la ciudad, con el objetivo de comprender los hilos que tejen las conexiones de A Coruña con el mundo del siglo XXI.

De esta manera, la gala contará con la participación presencial y virtual de especialistas en ámbitos como la diáspora gallega (Arturo Lezcano), las ciudades globales (Miguel Otero, Real Instituto Elcano), la solidaridad (Diego González Rivas), o el deporte y la industria (Sofía Rodaja). Además, durante la noche estará cargada de grandes sorpresas.

Estas actividades se enmarcan en el Convenio entre el Concello da Coruña y el IGADI para el año 2025. Asimismo, forman parte del camino abierto por la Declaración institucional 'A Coruña global en el mundo del S. XXI' (2019), orientada a reforzar la imagen internacional y la acción exterior de la ciudad.

Tras la 1ª edición de A Coruña Global, con el Ciclo de Coloquios en línea en el año 2020, y las Jornadas en la Universidade da Coruña de la 2ª edición en el 2022, en el año 2025 se da continuidad al formato de Gala estrenado en 2023, con la celebración de la 4ª edición del proyecto.