El musical Mamma Mia! estará en A Coruña del 16 al 26 de julio de 2026

El musical Mama Mía! estará en A Coruña del 16 al 26 de julio de 2026 Cedida

El musical Mamma Mia! tendrá una parada en su gira en A Coruña del 16 al 26 de julio. El Palacio de la Ópera será el escenario donde se podrá disfrutar de esta nueva producción del musical más exitoso de la historia. Las entradas para las diferentes funciones podrán comprarse desde este martes en Ataquilla.

"Desde el Gobierno local buscamos fomentar la representación en la ciudad de grandes espectáculos musicales, un género cuyas producciones más importantes nunca han tenido una presencia muy destacada en Galicia", indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo. Esta nueva versión de Mamma Mia!, el musical que recoge las mejores canciones de ABBA, cuenta con una espectacular escenografía, vestuario y coreografías originales, sumados a letras y arreglos musicales renovados.

Sobre el escenario estarán Donna, Tania, Rosie, Sophie, Sky, los tres posibles padres y los 27 integrantes de la historia original del musical más visto y popular de la historia. En este caso, esta nueva versión lleva tres temporadas en el teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid, donde ha vendido más de 800.000 entradas.

25 años después de su estreno en Londres, Mamma Mia! sigue siendo uno de los fenómenos teatrales más grandes que se han visto. Ha sido traducido a más de 15 idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores en todo el mundo. Además, fue llevado al cine, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

En España el éxito del musical también fue rotundo desde su estreno en 2004, cuya primera producción fue vista por más de 2 millones de espectadores durante las más de 2.000 representaciones que se llevaron a cabo. Tras 20 años triunfando en sus 3 distintas producciones, Mamma Mia! se ha convertido en el musical de mayor recorrido en la historia de España.