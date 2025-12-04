Rajoy presenta en Santiago su nuevo libro de frases célebres: 'El arte de gobernar'

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha reafirmado en que en política resulta clave "elegir bien" los tiempos y ha recalcado que "saber esperar es muy importante". Lo ha hecho durante la presentación de su nuevo libro 'El arte de gobernar' donde recopila sus mejores frases y reflexiones de su trayectoria política.

Según informa Europa Press, ha reiterado su "preocupación" ante el alza que ve de "populismos" y "extremismos" con otro aviso: "A un extremista no se le puede oponer otro extremista" porque puede suponer "un daño incalculable para la democracia".

"No se puede confundir democracia con votar: hay más, están sus valores superiores (ha citado la separación de poderes o la independencia judicial, entre otros). Y cuidado con los que lo arreglan todo a gritos y desde el extremismo", ha recomendado, en el acto de presentación de su libro 'El arte de gobernar' en Santiago de Compostela, su ciudad natal, como ha recordado él mismo y el titular de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, encargado de presentarle.

En el marco de sus reflexiones contra el populismo y el extremismo, ha defendido también la "obligación" de tratar las cuestiones de inmigración "con mucho cuidado". "Ni papeles para todos, ni los vamos a expulsar a todos. Pero esto se ha convertido en munición electoral para los populistas", ha lamentado y ha reivindicado una inmigración "ordenada y legal".

Lo ha hecho ante un nutrido auditorio en el Hotel Monumento San Francisco, donde no faltaron dirigentes de la cúpula del PP gallego y conselleiros, Rajoy ha dejado otros consejos y frases de un libro pensado, ha dicho, para que sea "fácil de leer" y no concebido como "un tratado de filosofía política". Una actividad en la que ha recetado a los más jóvenes "no desdeñar" la experiencia, además de tener paciencia.

Pero también ha advertido contra el "enfado", que ve "una excelente forma de perder el tiempo"; ha llamado a cuidar el vocabulario y ha recalcado que un Parlamento "no es el bar" ni la indumentaria debe ser la de "ir a la playa". De hecho, cree que existe "un problema de guardarropía". Y también ha prevenido contra "los presurosos" en política y ante la toma de decisiones "bajo presión política y mediática" porque suelen derivar en "un error".

"No mientas. Si no es posible decir la verdad, cállate"

"Y no mientas. Si no es posible decir la verdad, pues cállate", ha añadido un Rajoy que ha dejado otras frases que han provocado desde la risa a la carcajada de los asistentes. De hecho, ha arrancado su intervención agradeciendo la afluencia, con gente incluso "de pie". "Es muy reconfortante. Somos seres humanos y estas cosas nos alegran. Imagínense cómo estaríamos Rueda y yo aquí solos", ha bromeado.

El expresidente popular, que volverá a participar en el vídeo de Navidad del PPdeG como ya es casi una tradición, también ha repasado su trayectoria estudiantil y política tanto en Santiago como en Pontevedra, con un punto de humor. "En Pontevedra soy persona non grata, cosa que no he logrado aún en Santiago", se ha chanceado.

"Regular" las redes sociales

En una intervención con varias críticas hacia "el gobierno Frankenstein", en relación al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez, cuyo "principal acervo negativo" considera que ha sido "cargarse los consensos", ha bromeado con que estuvo a punto de retirar del libro el decálogo de buen gobernante "por si uno que no cumple ni una" de las premisas, ha dicho, se daba por aludido y le sentaba mal.

Más allá, se ha reafirmado en que hay "un problema de calidad en la democracia en muchos lugares del mundo, y también en Europa y España". Y ha advertido de los riesgos de que "no exista la independencia judicial o se cuestione a los jueces". Cuando esto ocurre, "la democracia retrocede, pierde calidad", ha advertido. "Y quién sabe lo que puede ocurrir. Tenemos ejemplos y muchos en el continente americano", ha añadido.

"Preocupado" por la "degradación de la palabra" e incluso "los problemas de guardarropía" en el Parlamento --ha esgrimido que "al Parlamento vas de una forma y a la playa, a otra"--, también ha advertido de que "revisar la historia va contra el espíritu de la Constitución y contra la convivencia entre españoles".

Rajoy ha repasado algunos otros asuntos que aborda en el libro, como el capítulo de la Corona, e igual que ha manifestado que cree que el rey emérito Juan Carlos I ha sido "injustamente tratado", se ha mostrado convencido de que, con Felipe VI, los españoles pueden estar "tranquilos". Y ha reflexionado unos minutos sobre la economía, que "es la vida de la gente", mirando hacia la crisis que él mismo tuvo que gestionar.

Asimismo, ha alertado del papel de las redes sociales a la hora de difundir "mensajes extremistas y radicales", y ha manifestado su convicción de que, "igual que se ha regulado el mundo analógico, esto necesita una regulación".