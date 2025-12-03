Usual Weekend celebra su primera edición en A Coruña con creatividad, moda, arte y música
La plataforma de difusión cultural organiza una jornada con Iria do Castelo, Javi Ziontifik, Pablo Lucas, Adri Mt, Héctor Francesch y la marca Ki-Fi en Vavava Haus y con afterparty en Ummagumma
Te puede interesar: Recuperada la primera película documental del cine mudo rodada en Galicia
La plataforma de difusión cultural coruñesa Usual organiza este fin de semana su primer Usual Weekend. Será el sábado 6 de diciembre con una jornada que reunirá creatividad, moda, arte y música en directo.
La cita reunirá a nombres como Iria do Castelo, Javi Ziontifik, Pablo Lucas, Adri Mt y Héctor Francesch en Vavava Haus, un espacio creativo ubicado en la Ciudad Vieja. Habrá, además, participación de la marca Ki-Fi y un afterparty en Ummagumma con Pablo Goluboff y Unai EP’s.
El objetivo de este evento es poner el foco en el talento gallego y favorecer el encuentro entre el tejido cultural y vecinal. Detrás de él está la plataforma Usual, impulsada por Daniela Arias-Andreu Pérez.
Durante la jornada habrá actividades de pago y otras gratuitas. La cita comenzará a las 11:00 con el taller de grabado y estampación textil de la directora de Castelo Studio Iria do Castelo. La actividad se combina con un brunch de Onda Café.
Por la tarde, desde las 17:00 horas, habrá una tienda efímera de la marca de ropa de producción local Ki-Fi que se podrá visitar hasta las 22:00 horas. A la misma hora arrancará el encuentro creativo La calle como estudio con el realizador Javi Ziontifik (que ha colaborado con artistas como Rosalía, C. Tangana, Nathy Peluso o Dellafuente) y el fotógrafo Pablo Luaces (que acaba de autoeditar su primer libro, ‘No-body’, diseñado por el reconocido estudio Novagarda). La conversación estará moderada por Daniela Arias.
Luego, habrá un concierto íntimo de MT donde presentarán en exclusiva algunos temas de estilo lo-fi psych. Las entradas se pueden adquirir en entradium.com e incluyen una consumición.
Finalmente, a las 20:30 horas, el multidisciplinar Héctor Francesch inaugurará su nuevo proyecto, una creación en exclusiva para Usual Weekend. En INSIDE THE CANVAS, comisariado por Pilar Romero (asistente curatorial en el Museo Guggenheim de Bilbao), el artista desafía los límites del lienzo e introduce al público en una experiencia inmersiva con un guiño a la Vavava Haus. La instalación se podrá visitar hasta el 24 de diciembre.
A modo de cierre, desde las 22:30 horas habrá una afterparty en Ummagumma con pinchada de Pablo Goluboff y Unai EP's Será de entrada libre.