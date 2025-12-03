Alento cierra su segunda edición con un encuentro en A Coruña para impulsar la comunicación del emprendimiento

El programa celebrará un encuentro centrado en la comunicación, la visibilidad y el crecimiento de proyectos emprendedores. La iniciativa, impulsada por el Clúster da Comunicación de Galicia y la Consellería de Emprego, refuerza su apoyo al comercio local y a los concellos menores de 25.000 habitantes

El Clúster da Comunicación de Galicia celebrará este jueves 4 de diciembre en A Coruña el cierre de la segunda edición de Alento, impulso á comunicación para emprender, un programa que ofrece a iniciativas emprendedoras un catálogo gratuito de servicios de comunicación, marketing, diseño, audiovisual, ecommerce e impresión. Impulsado por el Clúster y la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, el programa ha reforzado su compromiso con el comercio local y con proyectos radicados en concellos de menos de 25.000 habitantes, contribuyendo al equilibrio territorial y la dinamización del medio rural y semiurbano.

El encuentro, que tendrá lugar en Hi Coruña, comenzará a las 10:30 horas con una presentación del balance de Alento 2025 y la bienvenida institucional, con la participación de Alberto Garnil, presidente del Clúster; Marta Mariño, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social; y Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais.

A las 10:50 horas profesionales del sector analizarán los errores más frecuentes en comunicación bajo el título "Os pecados capitais da comunicación no emprendemento e nas PEMEs". Participarán Isaac González (Recados Carmen / Rei Zentolo), Paula Bouzas (Mardy Bum), Nuria Goldar (Digma Digital) y Jerónimo Cabanas (Bannister Global).

A continuación, a las 11:30 horas, Jesús López, gerente de Ontyche, ofrecerá la charla "Da invisibilidade ao impacto: estratexia dixital para PEMEs", centrada en mejorar la presencia digital y conectar mejor con el público.

A las 12:15 horas se celebrará la sesión ALENTO LIVE · Pitch & Feedback, con intervenciones de Silvia Martínez (Barvantia), Álvaro Vázquez (AV Mesas de Autor) y Cintia Lomba (Skeirrum). La jornada finalizará a las 12:35 horas con un pincho y un espacio de networking para favorecer el intercambio de ideas y la creación de contactos.

Un programa consolidado para el emprendimiento gallego

Alento se ha convertido en una herramienta estratégica para que autónomos y pequeñas empresas fortalezcan su comunicación y construyan marcas más competitivas. Cada beneficiario elige el servicio y la empresa proveedora que mejor se adapta a su proyecto, entre las 38 firmas del Clúster participantes.

Dirigido a negocios de reciente creación y sectores diversos, el programa busca mejorar la percepción de productos y servicios y ofrecer herramientas para competir en un mercado exigente. Su apuesta por el comercio de proximidad y los territorios menos poblados lo convierte en una iniciativa con impacto económico y social en Galicia.

Alento está impulsado por el Clúster da Comunicación de Galicia en colaboración con la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.