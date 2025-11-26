El escritor Francisco Suniaga presenta en A Coruña su novela El Pacificador

El escritor venezolano Francisco Suniaga, uno de los más leídos de su país en lo que va de siglo, presentó este miércoles en el espacio de Afundación A Coruña su novela El Pacificador, una obra que reconstruye la épica expedición del general Pablo Morillo a la América Hispana en 1815 y que se ha convertido en su libro "más complejo y difícil de escribir".

El acto, que comenzó a las 19:30 horas en el salón de actos de Afundación, estuvo conducido por el periodista Luis Pousa, que acompañó al autor en un diálogo sobre historia, memoria y literatura.

En El Pacificador, publicado por Editorial Alfa a finales de 2024, Suniaga aborda la mayor empresa militar del célebre general español, quien comandó un ejército de 10.500 hombres y una flota de sesenta barcos con destino a los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Con la misión de "pacificar" regiones indómitas que se alzaban contra la Corona. Morillo regresó a España derrotado, enfermo y arruinado, obligado a enfrentar juicios promovidos por sus adversarios. "El destino de los héroes es la derrota", resume Suniaga sobre el núcleo más actual de su novela.

Aunque Morillo mantiene un fuerte vínculo con Galicia —participó en batallas durante la guerra contra Francia y llegó a ejercer como capitán general—, Suniaga centra su relato en la dimensión humana y trágica de su campaña americana.

Francisco Suniaga, nacido en 1954 en la isla venezolana de Margarita y hoy reside en España, es conocido por títulos como La otra isla, El pasajero de Truman, Margarita infanta, Esta gente y Adiós Miss Venezuela, obras que lo han consolidado como un narrador celebrado por crítica y lectores.