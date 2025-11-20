Culleredo (A Coruña) extiende la conmemoración del 25N a las bibliotecas públicas.

El Concello de Culleredo extiende la programación del 25N a sus bibliotecas públicas, que contarán con una selección de obras relacionadas con la violencia contra las mujeres. Tanto la de Miguel González Garcés de O Burgo como la José Cardeso Liñares de Vilaboa, tendrán estos días una exposición temática de libros sobre igualdad, prevención de la violencia de género y sensibilización social.

En estos espacios públicos, los vecinos y vecinas podrán encontrar una selección de obras para público adulto e infantil, con el objetivo de fomentar la reflexión, promover la conciencia colectiva y acercar esta realidad desde diferentes perspectivas.

La programación se completa el miércoles 26 de noviembre con una sesión especial de cuentacuentos a cargo de Pérez & Fernández en la biblioteca de O Burgo donde presentarán su espectáculo Rosa e Azul. La actividad comenzará a las 17:30 horas y está dirigido a un público familiar, especialmente a niñas y niños a partir de 4 años. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo.