Las exposiciones de Marta Ortega y su impacto más allá de la cultura: "Consolidan la marca Coruña"

El diseñador de moda Pierpaolo Piccioli, la supermodelo Linda Evangelista y la presidenta de la Fundación MOP Marta Ortega Pérez. Saskia Lawaks

Primero fue Peter Lindbergh, luego Steven Meisel. En noviembre de 2025 y hasta mayo de 2026 la sexta exposición fotográfica de la Fundación MOP dará protagonismo a una de las retratistas más prestigiosas, influyentes y mejor pagadas del mundo, la estadounidense Annie Leibovitz. A Coruña proyecta para el mundo sus imágenes en una gran retrospectiva a partir de este sábado 22 de noviembre.

Esta muestra consolida también otra proyección, la de la ciudad y su puerto como reclamo cultural y valor turístico que potencian la marca Coruña (y por extensión la marca Galicia) desde el punto de vista social y económico de la mano de la promotora de estas iniciativas culturales a través de su fundación: la presidenta de Inditex, Marta Ortega.

Moda y cultura confluyen en la nave del muelle de Batería que desde diciembre de 2021 ha atraído a cientos de miles de personas a contemplar (y sentir) las imágenes de Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn, David Bailey y ahora Annie Leibovitz (Connecticut, EEUU, 1949), quien dos días antes, el jueves 20, firmará ejemplares de su libro Women en la librería del Centro MOP.

"Las exposiciones que organiza la fundación MOP son un referente internacional indiscutible en su género, con un contenido cultural único del que disfrutan coruñeses y gallegos, y que también constituye un indudable reclamo para atraer a la ciudad a visitantes nacionales y extranjeros, generando un turismo cultural con un amplio retorno para a A Coruña y contribuyendo a exportar la marca Coruña más allá de nuestras fronteras", destacan fuentes del Ayuntamiento.

"Las exposiciones constituyen un indudable reclamo para atraer a la ciudad a visitantes nacionales e internacionales generando un turismo cultural que contribuye a exportar la marca Coruña más allá de nuestras fronteras" Ayuntamiento de A Coruña

La Autoridad Portuaria, que en 2024 concedió a la Fundación MOP la explotación por hasta nueve años de la nave de Batería, también celebra la relevancia que desde los muelles urbanos alcanza un evento artístico y cultural beneficioso para A Coruña. Y relaciona la utilidad que la fundación ha dado a su instalación de Batería con el "potencial que tienen los espacios portuarios de cara a su transformación con el proyecto Coruña Marítima para dotar a la fachada portuaria de nuevos usos ciudadanos".

Vista de la exposición. Foto: Fundación MOP

"Nos consta que muchas personas vienen de otras ciudades e incluso del extranjero a A Coruña a visitar expresamente estas exposiciones, y ocurrirá lo mismo con la de Anne Leibovitz. Era difícil superar el nivel de Helmut Newton o Irving Penn, pero creo que lo han logrado y la muestra de Anne Leibovitz tendrá una repercusión aún mayor, con la propia artista además en la ciudad", pronostican fuentes portuarias.

"Desestacionaliza el turismo"

El alcance de estas exposiciones no es ajeno a otros sectores económicos y sociales de la ciudad. La Cámara de A Coruña destaca que la recuperación del muelle de Batería supone la “transformación de un enclave industrial en un referente internacional del arte y la fotografía”.

"Su impacto trasciende lo artístico. Cada muestra atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales, impulsa la ocupación hotelera y la actividad en la restauración y el comercio, lo que contribuye a consolidar la marca A Coruña como sinónimo de innovación cultural y calidad proyectando una imagen cosmopolita que beneficia a toda la ciudad", subraya la Cámara.

"El turista de clase media-alta deja dinero en A Coruña, va a restaurantes y visita alguna otra ciudad. Pero para poder duplicar o triplicar visitantes ha de haber un mejor sistema aeroportuario en Galicia" Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia

La Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) define la iniciativa de Ortega como "oferta cultural de altísimo nivel" que impulsa la ciudad como “destino turístico de calidad". "Las exposiciones nos sitúan con una oferta de excelencia, como las que pueden disfrutarse en las grandes capitales mundiales del arte", destaca el presidente, Antonio Fontenla.

"La actividad de la Fundación Marta Ortega es tractora para la creación de un ecosistema cultural de alto valor, alimentando nuevas actividades y actividad económica", añade la CEC.

Librería de la Fundación MOP en el muelle de Batería. Fundación MOP

Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, celebra "el brillante trabajo de la Fundación MOP que visibiliza la ciudad como centro cultural de primer nivel, pone en valor su patrimonio, la dinamiza y la posiciona a nivel internacional".

"No solo la gente atraída por las exposiciones gasta en la hostelería local, lo hace fuera de la gran temporada de verano. Es turismo desestacionalizado de calidad para A Coruña, especializado y de alto poder adquisitivo", considera Cañete.

El hotel NH Finisterre ha acogido a una gran cantidad de invitados, entre ellos famosos, a las inauguraciones y fiestas de las exposiciones de los años anteriores. Su director y presidente de la asociación empresarial del sector, Hospeco, coincide en celebrar el efecto "desestacionalizador" que las muestras provocan en el sector.

"Los visitantes gastan en hostelería local fuera de temporada de verano. Es turismo de calidad para A Coruña, especializado y de alto poder adquisitivo" Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña

"Estas acciones tan interesantes mejoran la ocupación hotelera y la actividad hostelera en los peores meses para hoteles y restaurantes. Da a conocer la ciudad al visitante extranjero y potencia mucho el valor de A Coruña", resume el presidente, Agustín Collazo, que avanza que esta semana la ocupación hotelera en el conjunto de hoteles de la ciudad será "bastante buena".

La conexión aérea, a mejorar

El juicio que el sector turístico hace del impacto de las fotografías expuestas por la Fundación MOP es similar al de los hoteles y la hostelería, aunque el Clúster de Turismo de Galicia ve oportuno reclamar una mejor política aeroportuaria en Galicia para favorecer la movilidad de los visitantes.

Fotografía de Annie Leibovitz con la que se anuncia la muestra de A Coruña, 'Wonderland'. Cedida

"Es una suerte que estas muestras se organicen en A Coruña, por el público en general que atraen y por el particular, de clase media-alta que deja dinero en la ciudad, va a restaurantes o visita alguna otra ciudad. Pero esto hay que favorecerlo con un mejor sistema aeroportuario gallego que pueda duplicar o triplicar visitantes. La política en este terreno ha sido mala y los responsables se han escondido", opina el presidente del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal.

Wonderland es el título de la retrospectiva de la obra de Annie Leibovitz. Su apertura al público será el sábado 22, pero el día 21 será presentada a los medios y el 19 a las autoridades. En exposiciones anteriores también hubo fiestas privadas con famosos y amistades organizadas por Marta Ortega.