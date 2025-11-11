As librarías de LIBAC celebran o Día das Librarías cunha semana chea de encontros: programación completa
Do 11 ao 15 de novembro, catro librarías da rede LIBAC ofrecerán actividades literarias abertas ao público, con autoras e autores galegos destacados.
As librarías que forman parte de LIBAC súmanse esta semana á celebración do Día das Librarías, con propostas que combinan presentacións, conversas literarias e obradoiros creativos. A programación esténdese desde o martes 11 ata o sábado 15 de novembro, ofrecendo unha ampla variedade de actividades para todos os públicos.
A semana comeza o martes 11, na libraría Galgo Azul, cun encontro coa autora Érica Esmorís, quen presentará a súa nova obra O Peculiar, publicada por Editorial Cuarto de Inverno. O acto terá lugar de 18:00 a 19:00 horas e ofrecerá unha oportunidade para coñecer de preto o universo literario dunha das voces máis singulares da narrativa galega actual.
O mércores 12, a actividade trasládase á libraría Cocodrilo Amarillo, onde o escritor Pedro Feijoo conversará con Alfonso Hermida sobre o seu último libro, Onde nacen as bestas, así como sobre a súa traxectoria literaria. O encontro celebrarase de 19:00 a 20:00 horas.
A fin de semana traerá dúas propostas centradas na participación e a creatividade. O sábado 15, a libraría Perseida acollerá un obradoiro de encadernación entre as 17:00 e as 19:00 horas, mentres que á mesma hora, na libraría Metrópolis Cómics, celebrarase un obradoiro de lectura e debate literario baixo o título A literatura de fantasía hoxe en día. A actividade contará coa presenza da autora Natalia Corbillón, quen tamén asinará exemplares da súa última obra, Hijos de Gea.
Con esta programación, as librarías de LIBAC reivindican o papel esencial destes espazos como puntos de encontro cultural, lugares de creación e diálogo, e referentes da vida literaria galega.
Programación completa:
-
Galgo Azul: Martes 11, de 18:00 a 19:00 horas- Encontro coa autora Érica Esmoris xunto á presentación da súa nova obra "O Peculiar" (Editorial Cuarto de Invierno)
-
Cocodrilo Amarillo: Mércores 12 de 19 a 20 horas. Pedro Feijoo falará con Alfonso Hermida , do seu último libro, "Onde nacen as bestas", e sobre a súa traxectoria.
-
Perseida. Sábado 15 de 17:00 a 19:00 horas. Obradoiro de encuadernación
-
Metrópolis Cómics: Sábado 15 de 18:00 a 20:00 horas. Obradoiro de lectura e Debate literario. "A literatura de fantasía hoxe en día", coa autora Natalia Corbillón, e sinatura da súa ultima obra Hijos de Gea.