Annie Leibovitz firmará libros en A Coruña antes del estreno de la muestra de la Fundación MOP

Entre los famosos y conocidos que asistirán a la inauguración y a los actos previos de la próxima exposición fotográfica de la Fundación Marta Ortega Pérez en A Coruña estará la propia estrella de la muestra, la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz.

La artista estará el próximo 20 de noviembre a las 19:00 en la librería del Centro MOP del muelle de Batería firmando ejemplares de la edición de 2025 de su libro Women. Wonderland, la nueva exposición de la fundación de la presidenta de Inditex, podrá visitarse desde el 22 de noviembre hasta el próximo 1 de mayo de 2026.

El aforo para el evento en el que estará presente Annie Leibovitz está limitado a 100 personas. Las entradas gratuitas (1 entrada por persona) estarán disponibles una semana antes de la firma, a partir de este jueves 13 de noviembre desde las 11:00 horas en la página web de la Fundación MOP (www.themopfoundation.org). Junto con la descarga de la entrada, se ofrece la posibilidad de reservar el libro.

La Fundación MOP ultima los preparativos para la apertura al público de Wonderland, la primera gran retrospectiva en España de la obra de Annie Leibovitz, aclamada fotógrafa y retratista cuyas reveladoras imágenes han moldeado nuestra memoria cultural.

"La muestra despliega en toda su amplitud el deslumbrante universo fotográfico de Leibovitz: arranca con el trabajo de sus primeros años, en los que se labró una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos para la revista Rolling Stone, y recorre después toda su trayectoria posterior en los mundos del arte, el cine, la música, el deporte o la política para dar paso, por último, a una amplia selección de su fotografía de moda, gran parte de la cual nunca se ha expuesto al público antes y que constituye el alma del proyecto", explica la Fundación MOP en una nota informativa.

El libro Women está considerado uno de los proyectos de retratos femeninos más amplios realizados por una artista viva que "ilumina el paisaje cambiante de la feminidad en el siglo XXI". Sus fotografías en color y en blanco y negro incluyen retratos de, entre otras, Louise Bourgeois, Joan Didion, Elizabeth Taylor, Eudora Welty, Joan Baez, Billie Eilish, Serena y Venus Williams y Anna Wintour.