La I jornada de bibliotecas de A Coruña nace para fortalecer la red provincial

Biblioteca municipal de la Sagrada Familia en una imagen de archivo Concello de A Coruña

El próximo 21 de noviembre el Pazo de Mariñán acogerá la I Xornadas de Bibliotecas da Provincia organizada por la Deputación da Coruña con el objetivo de crear un espacio de diálogo, formación y reflexión para profesionales del sector.

Durante el evento habrá charlas, mesas redondas y espacios de trabajo colaborativo, en una iniciativa pionera para los profesionales de las bibliotecas. En estas actividades se abordará el papel de estos centros en la creación literaria, la formación de documentalistas y los nuevos desafíos en la gestión de este tipo de servicios.

El programa arrancará con una apertura con Carmen Ferreiro Villaverde, que presentará la Biblioteca Provincial como una ventana abierta. También intervendrá Raquel Herrero Álamo, del centro de Culleredo, para exponer cómo se trabaja en los centros municipales.

Por otra parte, el escritor Pedro Feijoo contará su experiencia de creación literaria desde las bibliotecas y Javier Ruiz, coordinador del Máster en Museos, Arquivos e Bibliotecas de la UDC explicará el futuro de la formación universitaria en este ámbito. Habrá, además, una mesa redonda sobre la realidad de las bibliotecas y espacios de trabajo colaborativo.

El objetivo de la jornada es fortalecer la colaboración, promover la actualización profesional y consolidar el rol de las bibliotecas.