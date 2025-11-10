La Fundación Luis Seoane de A Coruña repetirá el concurso para escoger una nueva directiva

El concurso para seleccionar una nueva directiva para la Fundación Luis Seoane de A Coruña se repetirá. Así lo ha confirmado esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, que ha adelantado que el patronato de la entidad se reunirá próximamente para "sacar unas nuevas bases e iniciar un nuevo proceso de selección".

Estas nuevas bases establecerán un plazo más amplio para la presentación de candidaturas y "más transparencia".

Un primer proceso se abrió este verano, concretamente el pasado mes de julio, y terminó a mediados de octubre con la elección de Carmen Jiménez, directora desde mayo del 2024 relevando en el cargo a Silvia Longueira. Sin embargo, el proceso recibió duras críticas por parte de la Asociación de Directores y Directoras de Arte Contemporáneo de España (Adace), que señalaba "graves carencias" en el procedimiento.

La agrupación criticaba plazos demasiado cortos, escasa difusión, ausencia de información sobre las puntuaciones finales y un sistema de valoración "insuficientemente garantista", lo que hacía poner en duda la equidad del procedimiento. Paralelamente, la Adace también alertó sobre la inestabilidad directiva que ha afectado a la Fundación en los últimos años, con cambios continuos en la dirección y decisiones controvertidas que han repercutido en la continuidad de los proyectos y en la imagen pública de la entidad.

En un comunicado, la asociación demandaba el pasado mes de octubre la creación de un marco normativo claro que regule la designación de equipos directivos en las instituciones culturales públicas, basado en los principios de mérito, capacidad y rendición de cuentas, y alejado de cualquier injerencia política.

Atendiendo a estas críticas, el patronato de la Fundación Luis Seoane repetirá el proceso, todavía sin una fecha determinada.