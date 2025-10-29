El planetario de la Casa de las Ciencias de A Coruña estrena nueva película sobre el sistema solar Concello da Coruña

La Casa de las Ciencias renueva su cartelera con el programa de planetario 'La gran aventura del sistema solar', una producción inmersiva a toda cúpula dirigida al público familiar, que combina divulgación y entretenimiento en un fascinante recorrido por los secretos del universo.

El primer pase tendrá lugar este viernes, 31 de octubre, a las 18:00 horas, y a partir del sábado 1 de noviembre pasará a formar parte de la programación habitual de los fines de semana.

La nueva película invita a los espectadores a acompañar al explorador Schiaparelli y su equipo en un viaje por el sistema solar, desde la abrasadora superficie de Venus hasta el helado Urano, pasando por los anillos de Saturno o el paisaje marciano. Un recorrido que muestra la belleza y diversidad del cosmos y que termina con un mensaje claro: la importancia de cuidar nuestro planeta Tierra.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, destacó que "esta nueva propuesta refuerza la oferta divulgativa de los Museos Científicos Coruñeses y consolida a la Casa de las Ciencias como un espacio de referencia para aprender, descubrir y disfrutar en familia".

'La gran aventura del sistema solar' es una producción de NSC Creative, un estudio británico especializado en experiencias inmersivas que ha obtenido numerosos premios internacionales en Alemania, Estados Unidos, Australia, Eslovaquia, República Checa, Corea del Sur y Reino Unido.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones de dinamización cultural y educativa impulsadas por el Concello para acercar la ciencia a la ciudadanía.