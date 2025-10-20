La Xunta de Galicia declara como BIC los murales de Lugrís ubicados en A Coruña

Los murales de Urbano Lugrís ubicados en la calle Olmos de A Coruña han sido declarados como Bien de Interés Cultural. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la intervención ante los medios posterior a la celebración del Consello da Xunta.

Durante la reunión se ha dado luz verde a esta propuesta, cuyo camino se inició en el mes de marzo de 2024, cuando la propia Xunta publicaba en el Diario Oficial de Galicia la incoación de estas obras. Unos días antes, a finales de febrero de ese año, Concello y Xunta impulsaron la declaración BIC a raíz de los informes desarrollados por el gobierno local.

En total conforman un conjunto de 12 piezas que se encuentran en distintos estados de conservación. Originalmente se diseñaron para el restaurante Fornos y destacan por su valor artístico y originalidad con referencias a lugares de la ciudad como la Torre de Hércules y el Castillo de San Antón en obras como en Vista histórica de A Coruña (1951).

‘Vista histórica de A Coruña’, de Urbano Lugrís

En los últimos días la asociación cultural O Mural —que ya en el 2022 presentaba la petición para su declaración como BIC— denunciaba ante el Concello y la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta el riesgo para su conservación por una ventana abierta en el inmueble. "La ventana abierta sin que nadie intervenga es una muestra más del abandono de este conjunto único de nuestro patrimonio", señalaron el pasado día 13.

Con esta declaración como BIC, el objetivo es darles la máxima protección patrimonial. Además, también se garantiza su acceso por parte de la ciudadanía, estableciendo un mínimo de 4 días al mes para su visita de forma gratuita.