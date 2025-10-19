El teatro Colón de A Coruña volverá a acoger la actuación de 'Esfínter' estas navidades

Los humoristas Javier Veiga, David Amor y Rober Bodegas vuelven estas navidades al Teatro Colón por quinto año consecutivo con su espectáculo 'Esfínter 5: un espectáculo para cerrar el año'. La actuación tendrá lugar el lunes 29 de diciembre a las 19:00 horas.

Las entradas ya están a la venta a través de Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense. Además, en caso de quedar localidades disponibles el día de la función, también se podrán adquirir en la propia taquilla del Teatro Colón.

Javier Veiga, David Amor y Rober Bodegas anuncian su esperado regreso a los escenarios de toda Galicia con 'Esfínter 5', el reencuentro de amigos que ya es una de las tradiciones más esperadas de la Navidad gallega. Este espectáculo reúne cada año a miles de personas en sus diferentes funciones.

"90 minutos de puro humor" a cargo de tres de los humoristas más reconocidos de nuestra tierra, que vuelven como el turrón para reunirse con el público gallego. "El Teatro Colón sigue siendo el epicentro del humor gallego, con referentes sobre las tablas como Veiga, Amor y Bodegas", señaló Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.