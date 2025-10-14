La Real Academia Galega rendirá homenaje a Paco Martín, creador de Ramón Lamote, en Lugo

Cuarenta años después de que el excéntrico profesor Ramón Lamote Miñato diera vida a una nueva forma de entender la literatura infantil en gallego, la Real Academia Galega (RAG) rendirá homenaje este miércoles, 15 de octubre, a su creador, Paco Martín, en el Círculo das Artes de Lugo.

La cita, con entrada libre, forma parte de la tercera edición de las jornadas Voces da Narrativa, impulsadas por la Sección de Literatura de la institución.

El presidente de la RAG, Henrique Monteagudo, será el encargado de abrir el acto, que pretende reconocer las aportaciones de Paco Martín a la literatura infantil y juvenil gallega, según destacó la académica Marilar Aleixandre, directora de la sección.

Paco Martín, maestro de profesión, revolucionó el panorama literario con Das cousas de Ramón Lamote, obra con la que consiguió el primer Premio Nacional de Literatura para las letras gallegas. El autor buscó romper con los personajes tradicionales de la narrativa infantil.

La escritora y crítica Isabel Soto participará en el homenaje con una charla abierta al público en la que analizará la figura del autor y su personaje.

También intervendrán los escritores Lois Pérez y Alejandro Tobar, ambos lucenses, que descubrieron a Ramón Lamote en su infancia. Pérez ofrecerá la ponencia. La parte musical correrá a cargo de Branca Villares.

El acto cuenta con la colaboración de la Deputación de Lugo, la Xunta de Galicia, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Círculo das Artes de Lugo. Además, todas las intervenciones podrán seguirse en directo a través de la página web de la RAG, academia.gal.