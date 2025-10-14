Carlos Sedes será profeta en su tierra este miércoles: así será su charla en A Coruña

La plaza del pueblo del Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña se convertirá el próximo 15 de octubre, a las 20:00 horas, en un pequeño plató cinematográfico. Allí tendrá lugar una nueva edición de As charlas do Xerión, que contará en esta ocasión con un invitado de lujo: el director coruñés Carlos Sedes.

Bajo el título “Detrás del ojo del director”, Sedes invitará al público a adentrarse en el universo creativo que alimenta su mirada cinematográfica. Más allá de la técnica o el guion, explorará cómo las experiencias personales, las emociones y la sensibilidad acaban definiendo la identidad de un creador.

La cita forma parte de la tercera temporada de estos encuentros culturales ideados y conducidos por el cantante y comunicador Jesús Suárez. Esta nueva etapa se celebra íntegramente en el Centro Comercial Cuatro Caminos y ya ha tenido un exitoso comienzo con la participación del actor y humorista Carlos Blanco.

Natural de A Coruña, Carlos Sedes es uno de los grandes referentes de la ficción televisiva española. Ha dirigido algunas de las series más emblemáticas del panorama nacional, como Fariña, Las chicas del cable, Velvet o El caso Asunta, además de la película El verano que vivimos. Su estilo se distingue por la combinación de precisión técnica, profundidad emocional y una especial sensibilidad narrativa.

Con una carrera que comenzó en el ámbito técnico y desembocó en la dirección de grandes producciones, Sedes se ha consolidado como un autor con una mirada propia. En esta charla, mostrará al público su faceta más íntima: la del observador que interpreta y transforma la realidad a través de la cámara.

El encuentro, de entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar en la plaza del pueblo del Centro Comercial Cuatro Caminos (frente a Gadis). As charlas do Xerión continúa así su propósito de acercar al público a destacadas figuras de la cultura, apostando por un formato cercano y participativo en el que se mezclan conversación, reflexión y descubrimiento. Una oportunidad única para los amantes del cine y la cultura de conocer de cerca a uno de los directores gallegos más relevantes del panorama audiovisual actual.