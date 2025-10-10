La sorpresa que esconde A Coruña este fin de semana: la arquitectura efímera transforma la Ciudad Vieja

A Coruña será la primera ciudad gallega en estrenar un festival de arquitectura efímera, y será este fin de semana. Durante el festival Atmósferas, algunos lugares de la zona vieja de la ciudad se han transformado temporalmente y muestran obras arquitectónicas o artísticas que las alterarán hasta la noche del domingo.

Serán cinco lugares emblemáticos de la Ciudad Vieja que serán diferentes durante unos días. La Plaza de Santa Bárbara verá su emblemático cruceiro rodeado por la obra "Hornacina" de Bayona Studio; la Plaza de la Colegiata estará alterada por una escultura titulada El peso de la luz y hecha por LEBAUM Design; y la escultura en el centro de la Plaza de Azcárraga, en la fuente, estará coronada por una fulgurante pieza llamada Arelume, de Flu-or Arquitectura.

Además, la Puerta de Aires se verá cambiada temporalmente con la obra CIRCUL-ANDO de OLA Studio, que la transformará en una especie de plaza. Por su parte, la Fundación Luis Seoane tendrá un invitado especial: una estrella fugaz llamada LoneStar, hecha por Nuria Prieto con los alumnos de la ETSAC Alberto Sánchez, Roi Blanco, Mario Álvarez y Carlos Pluchino

Estas "intervenciones" arquitectónicas estarán activas desde el viernes hasta el domingo. El lunes todo habrá vuelto a la normalidad.

Escultura en la Plaza de Azcárraga

Arquitectura efímera

El festival, ideado y dirigido por la doctora en arquitectura -y también colaboradora semanal de Quincemil- Nuria Prieto, cuenta también con visitas guiadas y con charlas durante estos días. Las primeras ya han sido el martes en el Palacio Municipal y el jueves en el salón de actos de la ETSAC de A Zapateira. La restante es la que dará el periodista Arturo Lezcano en la Plaza de Santa Bárbara, titulada Memoria e Esquecemento na fachada da Coruña.

Por su parte, las visitas guiadas comenzarán desde la plaza de Los Ángeles de la Ciudad Vieja. Habrá una el viernes a las 19:00 horas y otras dos el sábado a las 19:00 y las 22:00 horas.