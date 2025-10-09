El director responsable de "Fariña" y "El caso Asunta" dará una charla en A Coruña

La plaza del pueblo del Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña se transformará el próximo 15 de octubre, a las 20:00 horas, en un pequeño plató de cine. Allí tendrá lugar una nueva cita de As charlas do Xerion, que en esta ocasión contará con un invitado de excepción: el director coruñés Carlos Sedes.

Bajo el título “Detrás del ojo del director”, Sedes invitará al público a asomarse al universo interior que alimenta su mirada cinematográfica. No se trata solo de técnica o de guion, sino de cómo las vivencias, emociones y sensibilidades personales terminan por moldear el sello de un creador.

Se trata de la segunda charla de la tercera temporada de estos eventos ideados y presentados por Jesús Suárez, cantante y comunicador. Durante esta temporada se harán en el Centro Comercial Cuatro Caminos, y hace unos días comenzaron fuerte con otro referente del mundo del espectáculo: el actor y humorista Carlos Blanco.

Un referente de la ficción española

Natural de A Coruña, Carlos Sedes ha dirigido algunas de las series más reconocidas del panorama nacional, como Fariña, Las chicas del cable, Velvet o El caso Asunta, además de la película El verano que vivimos. Su trabajo se caracteriza por una especial sensibilidad a la hora de narrar emociones y por una dirección que combina precisión técnica con profundidad humana.

Con una trayectoria que comenzó en el ámbito técnico y culminó en la dirección de grandes producciones, Sedes se ha consolidado como un narrador con identidad propia. En esta charla, compartirá con el público esa otra faceta menos visible: la del hombre que observa, interpreta y transforma la realidad desde detrás de la cámara.

Una cita para amantes del cine y la cultura

El encuentro será de entrada libre hasta completar aforo y se celebrará en la plaza del pueblo del Centro Comercial Cuatro Caminos (frente a Gadis).

As charlas do Xerion continúa así su labor de acercar al público a grandes figuras de la cultura, en un formato cercano y participativo que combina reflexión, conversación y descubrimiento. Una oportunidad única para conocer de cerca a uno de los directores gallegos más destacados del panorama audiovisual actual.