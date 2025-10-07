Arteixo (A Coruña) presenta el programa completo de la Feira Histórica

Entre el 17 y el 19 de octubre, Arteixo celebrará una nueva edición de su Feira Histórica que este año está dedicada a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Serán tres días de regreso a 1900 en los que no faltarán referencias al autor e intelectual gallego.

El evento buscará recrear el Arteixo de hace más de un siglo a través de la mirada de Castelao, recreando un antiguo mercado, tabernas improvisadas, ultramarinos con productos locales y artesanos trabajando en vivo.

El vínculo de Castelao y el municipio se ha dejado entrever en la vida y obra del intelectual. Aquí conoció a Picadillo, a quien haría una caricatura, y visitó el Pazo de Anzobre. Además, el cura Antonio Rey Souto, que casó a Castelao con Virxinia Pereira, era un habitual del balneario de Arteixo y hasta esta localidad llegó uno de sus cuadros, en manos del hijo de su amigo oftalmólogo Ángel Varela.

Qué habrá en la Feira Histórica de Arteixo

Esta edición será más amplia en espacio y contenido y contará con un taller infantil de Estampas de Castelao durante el fin de semana, en el que cada participante se llevará de regalo una bolsa con una de las caricaturas del artista.

Dentro de las propuestas gastronómicas, O Furancho dos Baños en la plaza de la Rúa dos Baños se unirá a la Taberna de Picadillo, ubicada en la cúpula del Parque Central. También habrá una Feira do Agro el sábado por la mañana en la plaza de la Rúa dos Baños. La tradicional Cea baile 1900 será el sábado en el Pazo dos Deportes.

Por otra parte, tendrán lugar las Aldeadas, unas olimpiadas aldeanas en las que los participantes competirán por equipos en pruebas de fuerza y habilidad.

También habrá durante las tres jornadas el Mercado 1900, con puestos, atracciones, un servicio de alquiler de trajes de época o juegos y talleres tradicionales.

No faltarán las actuaciones musicales con De vacas y Catuxa Salom el viernes, Xacarandaina, Os do fondo da barra, A quinkillada y Leria el sábado y Abel Mallo el domingo, a las que se suman interpretaciones teatrales, comparsas y pasacalles.

La programación completa se puede consultar en la web del Concello.