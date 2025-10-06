A Coruña presenta Atmósfera, el primer festival gallego de arquitectura efímera

El Palacio de María Pita, fue el escenario escogido -como no podía ser de otra manera- para la presentación de Atmósfera, el primer festival gallego de arquitectura efímera. La cita, celebrada este lunes, marca el inicio de una propuesta que busca transformar la mirada sobre la ciudad y sus espacios a través de instalaciones temporales.

La arquitecta Nuria Prieto, directora del festival y colaboradora de Quincemil, fue la encargada de presentar los detalles de esta primera edición, agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).

Atmósfera nace con el respaldo del COAG, que impulsó el proyecto a través de sus ayudas culturales. Su objetivo es situar a Galicia en el mapa de los grandes festivales de arquitectura efímera que ya existen en otras ciudades españolas, pero que hasta ahora no tenían representación en el noroeste peninsular.

"En Galicia la atmósfera y el lugar tienen una carga sensorial muy fuerte. Nos parecía el contexto perfecto para experimentar con este tipo de arquitectura, que no solo es efímera, sino también reflexiva", explicó Prieto.

Obras

El corazón del festival será un recorrido por cinco instalaciones repartidas por la Ciudad Vieja, creadas por estudios nacionales e internacionales:

En la Plaza de Azcárraga, obra de Flu-or arquitectura con patrocinio de Simón.

En la Plaza Santa Bárbara, instalación de Bayona Estudio, patrocinada por PINSA.

En la Plaza de la Colegiata, propuesta de LEBAUM Design.

En la Fundación Luis Seoane, Lonestar, pieza dirigida por Nuria Prieto junto con alumnos de la Escuela de Arquitectura.

Y en la Plazuela de Aires, OLA Estudio patrocinado por COSENTINO, TECSOLED y MALASA

Las estructuras se montarán entre el miércoles y el jueves, y podrán visitarse de viernes a domingo, con visitas guiadas el viernes a las 19:00 horas y el sábado a las 19:00 y 22:00. Por la noche, las piezas se iluminarán especialmente para resaltar su carácter sensorial y temporal.

Charlas

Además, el programa se completa con una serie de charlas y conferencias que ahondarán en la relación entre arquitectura, arte y ciudad. Mañana martes, a las 18:00 horas, se presentarán las obras en María Pita, seguidas de una conferencia del arquitecto Eduard Callís, del estudio Unparelld’arquitectes, reconocido internacionalmente por su trabajo en el espacio público.

El resto de citas figuran en la página web del evento con un calendario adjunto: https://atmosferasfestival.com/calendario