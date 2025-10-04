Poetas Di(n)versos celebra su XVII edición en el Ágora, en A Coruña
La primera sesión será este lunes con la ucraniana Halyna Kruk y la gallega Marga Tojo
Voces de Ucrania, India y Argentina confluirán en castellano y gallego en la XVII edición de Poetas Di(n)versos, el ciclo dirigido por Yolanda Castaño que regresa este lunes 6 de octubre al auditorio del Centro Sociocultural Ágora, en A Coruña.
La sesión inaugural contará con la escritora ucraniana Halyna Kruk y la compostelana Marga Tojo, en un encuentro poético con entrada gratuita hasta completar aforo.
El programa se desarrollará con una sesión mensual hasta junio, y este trimestre suma también las intervenciones de las poetas indias Reshma Ramesh y Yamini Teresa Prabhu (17 de noviembre), y de las autoras María Negroni (Argentina) y Noelia Gómez (Galicia), el 8 de diciembre.
Fundado y dirigido por Yolanda Castaño, reconocida el pasado año con el Premio Nacional de Poesía, Poetas Di(n)versos se mantiene como una referencia única en España por su continuidad, diversidad y calidad literaria.
Además de las lecturas en directo, cada encuentro contará con material impreso y será retransmitido por streaming, reforzando así su proyección cultural.
La sesión inaugural reunirá a Halyna Kruk, una de las voces más destacadas de la poesía ucraniana contemporánea, con obra traducida a más de treinta idiomas, y a Marga Tojo, autora gallega con una trayectoria marcada por la poesía crítica y feminista, el ensayo y la narrativa, recientemente premiada por su novela Sarela.