El Agra do Orzán, en A Coruña, celebra su historia recordando el viejo molino de A Gramela

Imagen del Muiño da Gramela, en el barrio da Agra do Orzán, que forma parte del relevamiento fotográfico de la etnógrafa gallega Begoña Bas (1984). Galgo Azul

El Agra do Orzán celebrará el próximo 25 de septiembre un taller de memoria vecinal enfocado en el viejo molino de viento de A Gramela que se ubicaba en este barrio coruñés. La actividad forma parte de la iniciativa Aquí antes había un muíño, impulsada por la librería Galgo Azul que se encuentra en este mismo barrio.

El objetivo de este taller es recuperar historias y fotografías a través de la colaboración vecinal de esta pieza que formó parte de la imagen e identidad del barrio y que ya ha desaparecido.

Este molino se ubicaba, precisamente, frente a lo que hoy es la librería Galgo Azul. Estuvo aquí entre 1788 y 1984 y fue un ejemplo de sistema primitivo de producción de harina, pan y galletas en la ciudad. Pablo Picasso, que vivió en la ciudad durante su infancia, llegó a dibujarlo en una de sus primeras obras.

El taller tendrá lugar a las 19:00 horas en la librería con entrada libre. Esta será la primera acción de un programa que durante los próximos meses incluirá murales artísticos, una exposición itinerante, presentaciones de libros, charlas, espectáculos familiares e intervenciones poéticas.