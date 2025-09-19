El ferrolano Javier Gutiérrez actuará en casa con 'Los Yugoslavos'

El actor ferrolano Javier Gutiérrez regresa a casa este sábado. El intérprete estará sobre las tablas del Teatro Jofre con la obra Los Yugoslavos, con texto y dirección de Juan Mayorga —galardonado con el Premio Max a mejor autor en tres ocasiones y a mejor adaptación en dos— y producción de Alternativa Contemporánea Off.

La obra comenzará a las 20:30 horas y las entradas están a la venta en ataquilla.com Junto a Gutiérrez actuarán en ella Luis Bermejo, Marta Gómez y Alba Planas.

'Los Yugoslavos' en Ferrol

Esta pieza cuenta una historia de amor, tristeza, búsqueda de un lugar y esperanza en las palabras. Dos hombres la protagonizan, intercambiando palabras mientras que dos mujeres intercambian mapas.

La acción comienza cuando un camarero pide ayuda a un cliente que animó previamente a otro. El camarero, desesperanzado, le pide un favor: que hable con su esposa, una mujer hundida en la tristeza y el silencio.

Mientras, ella deambula por la ciudad con un mapa en busca de Los Yugoslavos, un lugar donde se reúnen personas nacidas en un país que ya no existe.

Bajo la dirección de Mayorga, la duración de esta obra es de hora y media.