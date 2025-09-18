La Xunta de Galicia propone que el 2026 sea el Ano Ramón Otero Pedrayo

La Xunta de Galicia ha propuesto que el próximo año se dedique a Ramón Otero Pedrayo para promover la figura del escritor de la Xeración Nós y promover proyectos para divulgar y difundir su legado. El año escogido, el 2026, coincide con el 50 aniversario de su muerte y con el centenario de la publicación de Guía de Galicia, un ensayo sobre la geografía gallega.

Así lo ha anunciado esta mañana el concelleiro de Cultura, José López Campos, durante un acto celebrado en Santiago con motivo de la presentación de las cátedras institucionales dedicadas a Otero Pedrayo, Rosalía de Castro, Castelao y Carvalho Calero.

Sobre todos ellos, López destacó que son "o piar que define a nosa cultura e identidade como galegos e por iso é importante recoñecelo e enxalzalo".

En lo que respecta a Otero Pedrayo, el titular de Cultura subrayó que fue "un autor que estivo detrás dos grtandes proxectos en prol da dignificación da cultura galega".

"É relevante coñecer de onde vimos para construír o mellor futuro. Iso é o que buscamos con estes convenios, vixentes ata o ano 2027, que promoven a investigación científica no campo do estudo académico e crítico da obra destes autores, para coñecer as nosas raíces", añadió el conselleiro.

Cátedras institucionales para estudiar el gallego

Estas cátedras institucionales dedicadas a estas figuras de la cultura gallega son fruto de la colaboración con el Parlamento de Galicia y la Universidade de Santiago de Compostela y servirán para fomentar la investigación sobre el gallego y la cultura gallega.

Cuentan con un presupuesto de 60.000 euros y funcionarán como un foro para la ejecución de actividades y programas de estudio, divulgación, fomento y promoción de la vida y obra de estas personalidades.

También se premiarán trabajos académicos dedicados a estas figuras y se creará un fondo bibliográfico y documental sobre su obra. Las cátedras se integran dentro de la facultad de Filoloxía de la USC y tienen vocación nacional e internacional.

En el caso de la de Rosalía de Castro, el objetivo es reforzar la importancia de su papel en la cultura gallega, autora de Cantares Gallegos en 1863 y precursora de la poesía española y referente del Rexurdimento.

Por su parte, las cátedras de Castelao y Otero Pedrayo buscan incidir en su repercusión como representantes de la cultura gallega del siglo XX y la de Carvalho Calero consolida su trascendencia y su defensa por la lengua y la cultura gallegas.