Xosé Luis Reza presenta en A Coruña este miércoles su libro 'Marketing da Casa'

El próximo viernes, 17 de septiembre, el Fnac situado en la plaza de Lugo de A Coruña acogerá la presentación del libro 'Marketing da Casa. Un manual de márketing estratéxico nivel usuario' escrito por Xosé Luis Reza, socio director del área de márketing de la consultora inuni.

Durante el acto de presentación, Xosé Luis Reza estará acompañado por Pepe Cabanas, CMO de Hijos de Rivera y presidente de Markea – Asociación Galega de Marketing, quien conversará con el autor sobre el origen del libro, sus contenidos y la inspiración que lo hizo posible.

La presentación comenzará a las 18:45 horas y la entrada será libre con inscripción previa a través del siguiente enlace. Al final del acto los asistentes podrán obtener un ejemplar del libro firmado por el autor.