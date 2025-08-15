El Salón del Cómic de A Coruña sigue este sábado con más actos

El Festival Internacional de la Banda Diseñada Viñetas desde el Atlántico continúa este sábado, día 16, con una programación variada que combina charlas, presentaciones y firmas con destacados nombres a nivel nacional e internacional, así como un encuentro profesional sectorial en el Circo de Artesanos.

Por la mañana, está organizada una charla a cargo de Abel Alves (en colaboración con Demo Editorial). A las 11:30, el mismo autor presentará la webserie de animación 'El búnker', también con Demo Editorial.

La mañana terminará a las 12:30 con una sesión de firmas de distintos autores.

Ya por la tarde, a las 17:00, Arkaitz González presentará ¡Astrid! (en colaboración con Fandogamia Editorial), a lo que se sumarán otras presentaciones, además de un encuentro sectorial