Muere una persona en Sarria (Lugo) tras caer con su coche por un terraplén

Una persona ha perdido la vida la madrugada de este martes al miércoles tras salirse de la vía con su coche y caerse por un terraplén en Sarria, en la provincia de Lugo.

El 112 Galicia tuvo conocimiento del accidente alrededor de las 3:30 horas. Según el alertante que utilizó el número único de emergencias, un coche con dos ocupantes se salió de la vía en el kilómetro 19 de la LU-546. Uno de los implicados pudo salir del vehículo, mientras que el otro se encontraba inconsciente.

Rápidamente, la central de emergencias solicitó la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Sarria y de la Guardia Civil de Tráfico.

Tras llegar a la zona, la dotación de bomberos empleó el material de excarcelación para liberar al implicado. Sin embargo, solo se pudo confirmar su fallecimiento. El otro ocupante fue atendido por el personal sanitario desplazado hasta el lugar.