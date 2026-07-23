Buscan en Lugo a una joven de 24 años desaparecida desde el martes

La Policía Nacional busca a Carmen L. R., una joven de 24 años desaparecida en Lugo desde el pasado martes, 21 de julio. La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para tratar de localizarla y ha calificado el caso como de alta vulnerabilidad.

Según la información facilitada por la entidad, la joven mide 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo moreno y los ojos azules. En el momento de su desaparición vestía el uniforme de trabajo de Carrefour, un detalle que podría ayudar a su identificación.

La denuncia por su desaparición ya ha sido presentada ante la Policía Nacional, que mantiene abierta la investigación. Carmen fue vista por última vez en el barrio de A Milagrosa.

SOS Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana y pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero contacte con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o con la propia asociación.

Las personas que dispongan de algún dato pueden llamar al teléfono 868 286 726, escribir al correo info@sosdesaparecidos.es o comunicar cualquier información a la Policía Nacional, la Guardia Civil o los servicios de emergencias.